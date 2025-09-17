Рада приняла закон о военном омбудсмене: каковы его основные полномочия

Парламентарии 17 сентября 2025 года приняли в целом законопроект №13266 о военном омбудсмене. Этот закон создает новый институт, который будет контролировать соблюдение прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных, участников терробороны и других лиц, вовлеченных в боевые действия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Как отмечено в пояснительной записке к документу, целью закона является создание дополнительного эффективного механизма защиты прав военнослужащих, который дополнит существующие средства защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Основными задачами военного омбудсмена станут:

контроль за сектором безопасности и обороны в части соблюдения прав военнослужащих, резервистов и военнообязанных;

разработка и предоставление рекомендаций по устранению проблем;

рассмотрение жалоб и проведение проверок относительно вероятного нарушения прав.

Омбудсмен будет иметь право составлять и направлять выводы и рекомендации командирам, органам военного управления и другим государственным органам для повышения эффективности защиты прав военнослужащих.

Он также сможет запрашивать и получать информацию, в том числе с ограниченным доступом, для эффективного расследования. При этом он обязан не разглашать личные данные заявителей без их согласия.

Должность военного омбудсмена является подотчетной Президенту Украины, который назначает и увольняет его. Ежегодно, до 30 марта, омбудсмен будет представлять отчет о своей деятельности Президенту и Верховной Раде, который будет опубликован на официальном сайте.

Напомним, в конце прошлого года указом №886 глава государства назначил Ольгу Кобылинскую на новую должность – уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.