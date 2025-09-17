Рада прийняла закон про військового омбудсмена: які його основні повноваження

Парламентарі 17 вересня 2025 року ухвалили в цілому законопроєкт №13266 про військового омбудсмена. Цей закон створює нову інституцію, яка буде контролювати дотримання прав військовослужбовців, резервістів, військовозобов'язаних, учасників тероборони та інших осіб, залучених до бойових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Як зазначено у пояснювальній записці до документу, метою закону є створення додаткового ефективного механізму захисту прав військовослужбовців, який доповнить існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Основними завданнями військового омбудсмена стануть:

контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних;

розробка та надання рекомендацій для усунення проблем;

розгляд скарг та проведення перевірок щодо ймовірного порушення прав.

Омбудсмен матиме право складати та направляти висновки та рекомендації командирам, органам військового управління та іншим державним органам для підвищення ефективності захисту прав військовослужбовців.

Він також зможе запитувати та отримувати інформацію, зокрема з обмеженим доступом, для ефективного розслідування. При цьому він зобов'язаний не розголошувати особисті дані заявників без їхньої згоди.

Посада військового омбудсмена є підзвітною Президенту України, який призначає і звільняє його. Щорічно, до 30 березня, омбудсмен подаватиме звіт про свою діяльність Президенту та Верховній Раді, який буде опубліковано на офіційному сайті.

Нагадаємо, в кінці минулого року указом №886 глава держави призначив Ольгу Кобилинську на нову посаду - уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.