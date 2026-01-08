Колишній посол Німеччини очолить посаду бізнес-омбудсмена в Україні: що відомо про Анку Фельдгузен

Кабінет міністрів України погодив призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена, розпорядження набирає чинності з 1 лютого 2026 року. Раніше Фельдгузен з липня 2019 по липень 2023 року обіймала посаду посла Німеччини в Україні.

Як пише Delo.ua, про це свідчить розпорядження на сайті уряду.

"Затвердити рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 25 листопада 2025 року щодо призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена", - йдеться в розпорядженні №9 від 7 січня, яке набирає чинності з 1 лютого 2026 року.

З 2021 року посаду бізнес-омбудсмана обіймає Роман Ващук, його чотирирічна каденція закінчується у січні. Він замінив на цій позицій ексмера Варшави Марчіна Свенчицького, якого було призначено бізнес-омбудсменом у 2019 році.

Що відомо про Фельдгузен

Анка Фельдгузен — німецька дипломатка з багаторічним досвідом у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин. З початку 1990-х років вона працює в МЗС Німеччини, обіймала різні посади в Німеччині, Україні, на Кубі та у структурах ЄС. Вільно володіє українською мовою.

У 2019–2023 роках Фельдгузен була надзвичайною і повноважною посолкою Німеччини в Україні. Після завершення дипломатичної місії у 2023 році очолила напрямок цивільної кризової превенції та стабілізації у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини.

Про Раду бізнес-омбудсмена

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) була створена у 2014 році в рамках Української антикорупційної ініціативи та діє з 2015 року як незалежний консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. До команди РБО входять понад 30 фахівців, а місія ради — сприяти прозорому бізнес-середовищу, розглядаючи скарги компаній на порушення або корупцію посадовців.

РБО виступає нейтральним позасудовим механізмом для діалогу між бізнесом і владою. Фінансування забезпечується через багатосторонній донорський рахунок ЄБРР, до якого долучилися Австрія, Данія, ЄС, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.