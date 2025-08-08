Частный инвестор Свищев вложил 950 млн в завод по переработке рыбы

В начале августа этого года в поселке Ивано-Франковское Львовской области заработало высокотехнологичное производство рыбной продукции площадью 6800 м² и мощностью 300 тонн в месяц. "Львовский областной производственный рыбный комбинат" стал крупнейшим и мощным промышленным предприятием в этой сфере на Западе страны.

"Мы создали предприятие, объединяющее современные технологии, строгие стандарты качества и комфортные условия для персонала. Этот завод — это вклад в развитие украинской пищевой промышленности и ее интеграцию в международные логистические и торговые цепи", — сообщил директор Львовского областного производственного рыбного комбината Андрей Качан.

Мощность нового завода позволит выдавать ежедневно в среднем 12,5 тонны продукции при переработке до 25 тонн рыбного сырья в сутки. По расчетам инвесторов, завод прибавит около 300 рабочих мест и при полной загрузке будет платить около 50 миллионов гривен ежегодно.

На этапе строительства в новый индустриальный проект инвестировали более 650 млн. грн., еще свыше 300 млн. грн. в процессе инвестирования.

"В этот проект мы вложили не только средства, но и много времени и веры. Мы хотим, чтобы продукция, изготовленная на Львовщине, была на полках магазинов по всей стране и даже за границей.

Я благодарен властям области, которые поддерживают старт новых бизнесов. Мы вместе стремимся к укреплению экономики Львовщины, чтобы наша община становилась еще более успешной и способной», — рассказал инвестор завода Виталий Свищев.

На новой мануфактуре будут производить и перерабатывать продукты из прудовой, речной и морской рыбы. Сырье будут брать как из местных хозяйств, так и привозить из других областей и из-за границы.

"Это очень хорошо, что даже во время войны во Львовской области появляются новые предприятия и производства. Так наша община становится еще более самостоятельной и способной финансово, а как следствие - мы способны больше помогать Вооруженным Силам Украины, которые ежедневно защищают нашу безопасность и жизнь", - добавил соинвестор завода Александр Свищев.

Завод проектировались и строились в соответствии с современными международными стандартами качества, экологической безопасности и пищевой гигиены (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000).

Для изготовления разных видов продукции на мануфактуре уже обустроили морозильник, коптильню, сушилку, а также солильные ванны для посола.

Здание мануфактуры имеет три этажа.

Первый и второй – это производственные уровни, третий – технический, здесь разместили вентиляционные, холодильные и инженерные системы.

Будут перерабатывать здесь скумбрию, сельдь, кильку, салаку, мойву, карпа, форель, лосося, креветку и другие виды морепродуктов.

Также есть цеха, где будут производиться различные полуфабрикаты — кусочки в масле или соусах, котлеты, фарш, нагесты и стрипсы, вареники и пельмени с рыбой, бульоны и т.д.