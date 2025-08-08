Приватний інвестор Свіщов вклав 950 млн в завод з переробки риби

На початку серпня цього року у селищі Івано-Франкове Львівської області запрацювало високотехнологічне виробництво рибної продукції площею 6800 м² та потужністю 300 тонн на місяць. “Львівський обласний виробничий рибний комбінат” став найбільшим та найпотужнішим промисловим підприємством в цій сфері на Заході країни.

"Ми створили підприємство, яке поєднує сучасні технології, строгі стандарти якості та комфортні умови для персоналу. Цей завод — це вклад у розвиток української харчової промисловості та її інтеграцію у міжнародні логістичні й торговельні ланцюги", — повідомив директор Львівського обласного виробничого рибного комбінату Андрій Качан.

Потужність нового заводу дозволить видавати щодня в середньому 12,5 тонн продукції при переробці до 25 тонн рибної сировини на добу. За розрахунками інвесторів, завод додасть біля 300 робочих місць та за умови повного завантаження буде сплачувати біля 50 мільйонів гривень щороку.

На етапі будівництва в новий індустріальний проект інвестували понад 650 мільйонів гривень, ще понад 300 мільйонів гривень в процесі інвестування.

"У цей проєкт ми вклали не лише кошти, а й багато часу та віри. Ми хочемо, щоб продукція, виготовлена на Львівщині, була на полицях крамниць по всій країні та навіть за кордоном.

Я вдячний владі області, яка підтримує старт нових бізнесів. Ми разом прагнемо зміцнення економіки Львівщини, щоб наша громада ставала ще успішнішою та спроможною", — розповів інвестор заводу Віталій Свіщов.

На новій мануфактурі виготовлятимуть і перероблятимуть продукти зі ставкової, річкової та морської риби. Сировину братимуть як із місцевих господарств, так і привозитимуть з інших областей та з-за кордону.

"Це дуже добре, що навіть в час війни у Львівській області з’являються нові підприємства та виробництва. Так наша громада стає ще самостійнішою та спроможнішою фінансово, а як наслідок — ми здатні більше допомагати Збройним Силам України, які щодня боронять наші безпеку та життя", — додав співінвестор заводу Олександр Свіщов.

Завод проектували та будували відповідно до сучасних міжнародних стандартів якості, екологічної безпеки та харчової гігієни (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000).

Для виготовлення різних видів продукції на мануфактурі вже облаштували морозильню, коптильню, сушарню, а також солильні ванни для посолу.

Будівля мануфактури має три поверхи.

Перший та другий — це виробничі рівні, третій — технічний, тут розмістили вентиляційні, холодильні та інженерні системи.

Перероблятимуть тут скумбрію, оселедця, кільку, салаку, мойву, коропа, форель, лосося, креветку та інші види морепродуктів.

Також є цехи, де робитимуть різні напівфабрикати — шматочки в олії чи соусах, котлети, фарш, нагести та стріпси, вареники та пельмені з рибою, бульйони тощо.