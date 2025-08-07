Запланована подія 2

Цены на молочные продукты в Украине стабильны: что влияет на стоимость

молоко
Спрос на свежие молочные продукты не восстанавливается

Спрос на свежие молокопродукты в Украине пока не восстанавливается, а рынок остается вялым из-за продолжительности летнего сезона и роста цен на сырье. Переработчики уже начали пересматривать закупочные цены, что может привести к удорожанию продукции и уменьшению акций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой наданные Инфагро.

Рынок свежих молокопродуктов

Ожидаемый рост продаж свежих молокопродуктов в конце лета может не произойти из-за пересмотра переработчиками закупочных цен на сырье. Это приведет к повышению себестоимости продукции и сокращению количества акций, ранее помогавших поддерживать стабильный уровень продаж.

Пока базовые цены на свежие молокопродукты остаются стабильными, за исключением сметаны, которая подорожала примерно на 5% из-за роста стоимости сливок.

Если цены на сырье продолжат расти, производители могут повысить стоимость выпускаемой продукции уже в августе, что может отрицательно сказаться на сезонном увеличении потребления.

В общем, темпы роста потребления свежих молочных продуктов замедляются. В июле объем производства увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом, при этом наблюдается уменьшение выпуска молока, кисломолочных продуктов и свежих сыров.

В августе ожидается небольшой рост производства свежих молокопродуктов.

Напомним, в июне в Украине подешевели молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, кисломолочный сыр и сыр Сулугуни, в то время как остальные молочные продукты подорожали.

Автор:
Ольга Опенько