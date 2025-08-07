Ціни на молочні продукти в Україні стабільні: що впливає на вартість

Попит на свіжі молокопродукти в Україні поки що не відновлюється, а ринок залишається млявим через тривалість літнього сезону та зростання цін на сировину. Переробники вже почали переглядати закупівельні ціни, що може призвести до подорожчання продукції та зменшення акцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інфагро.

Ринок свіжих молокопродуктів

Очікуване зростання продажів свіжих молокопродуктів наприкінці літа може не відбутися через перегляд переробниками закупівельних цін на сировину. Це призведе до підвищення собівартості продукції та скорочення кількості акцій, які раніше допомагали підтримувати стабільний рівень продажів.

Поки що базові ціни на свіжі молокопродукти залишаються стабільними, за винятком сметани, яка подорожчала приблизно на 5% через зростання вартості вершків.

Якщо ціни на сировину продовжать зростати, виробники можуть підвищити вартість своєї продукції вже у серпні, що може негативно вплинути на сезонне збільшення споживання.

Загалом темпи зростання споживання свіжих молочних продуктів уповільнюються. У липні обсяг виробництва збільшився лише на 10% порівняно з минулим роком, при цьому спостерігається зменшення випуску молока, кисломолочних продуктів і свіжих сирів.

У серпні очікується незначне зростання виробництва свіжих молокопродуктів.

Нагадаємо, у червні в Україні подешевшали молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта молочних продуктів подорожчали.