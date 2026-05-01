- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 1 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 1 мая 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|75,74 грн (-2 коп.)
|А-95
|72,36 грн (-3 коп.)
|А-92
|67,18 грн (-5 коп.)
|ДТ
|88,04 грн (-3 коп.)
|Газ
|48,62 грн (-7 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|78,90
|75,90
|89,90
|49,90
|UPG
|74,90
|72,90
|86,90
|49,00
|WOG
|78,90
|75,90
|89,90
|49,90
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|66,90
|86,90
|47,90
|SOCAR
|77,76
|74,90
|88,76
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,10
|87,15
|48,40
|БРСМ-Нафта
|69,92
|86,53
|47,08
Напомним, несмотря на рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.