- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 16 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 16 декабря 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,19 грн (0 коп.)
|А-95
|58,35 грн (-1 коп.)
|А-92
|56,60 грн (0 коп.)
|ДТ
|58,41 грн (-1 коп.)
|Газ
|37,34 грн (+20 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|37,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|37,56
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|37,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|38,42
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|38,41
|AMIC
|61,64
|58,99
|58,99
|37,59
|БРСМ-Нафта
|54,13
|53,97
|35,11
Напомним, цены на нефть во вторник рухнули, опустившись ниже отметки в 60 долларов — до самого низкого уровня с мая этого года. Основной причиной падения стали усиленные ожидания потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной.