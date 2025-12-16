Цена на нефть упала ниже 60 долларов на фоне мирных переговоров между Россией и Украиной

Цены на нефть во вторник рухнули, опустившись ниже отметки в 60 долларов — до самого низкого уровня с мая этого года. Основной причиной падения стали усиленные ожидания потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,11 доллара, или примерно на 1,8%, до 59,45 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также снизилась на 1,11 доллара или почти на 2%, торгуясь на уровне 55,71 доллара за баррель.

Оптимизм по мирному соглашению

Рынок оценивает возможное мирное соглашение как фактор, который может привести к появлению дополнительных объемов нефти из России, усиливая и без того перенасыщенный рынок. Аналитик Rystad Янов Шах прокомментировал, что Brent впервые за несколько месяцев опустилась ниже 60 долларов именно из-за оценки рынка потенциального мирного соглашения.

Оптимизм по скорому окончанию войны усилился после того, как США предложили Киеву гарантии безопасности по образцу НАТО, а европейские переговорщики в понедельник сообщили о прогрессе в переговорах.

Аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс прогнозирует, что напряженные переговоры будут сопровождаться дальнейшим снижением цен в преддверии 2026 года из-за прогнозов "избытка", но ожидает, что Brent не преодолеет отметку ниже 55 долларов за баррель до конца года.

Давление на цены

Дополнительное давление на цены оказывают слабые экономические данные из Китая, опубликованные в понедельник.

Это подпитало опасения среди инвесторов, что мировой спрос может быть недостаточно сильным, чтобы поглотить недавний рост предложения, отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Официальные данные показали значительное замедление экономической активности в Китае, что усугубляет опасения глобального спроса на нефть. Рост промышленного производства в стране упал до самого низкого уровня за последние 15 месяцев.

В то же время розничные продажи демонстрировали самые слабые темпы роста с декабря 2022 г., когда страна находилась под влиянием пандемии COVID-19.

Хотя захват американскими властями нефтяного танкера у побережья Венесуэлы на прошлой неделе несколько компенсировал опасения относительно излишка предложения, этот эффект был ограничен.

По словам трейдеров и аналитиков, значительные запасы нефти в плавучих хранилищах и всплеск китайских закупок из Венесуэлы, предпринятых накануне возможных санкций, сдерживают существенное влияние этого инцидента на рынок.

Влияние мировых цен на рынок Украины

Цены на нефть остаются низкими, а дизельное топливо в группе дешевеет после стремительного подорожания в ноябре. Однако украинские сети АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизель в ожидании новых акцизов с 1 января.

К тому же, в первый месяц зимы рынок автогаза стал дефицитным, что обусловило резкий рост цен на этот вид топлива на всех АЗС.