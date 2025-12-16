Ціна на нафту впала нижче 60 доларів на тлі мирних переговорів між Росією та Україною

Ціни на нафту у вівторок обвалилися, опустившись нижче позначки в 60 доларів — до найнижчого рівня з травня цього року. Основною причиною падіння стали посилені очікування щодо потенційної мирної угоди між Росією та Україною.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,11 долара, або приблизно на 1,8%, до 59,45 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) також знизилася на 1,11 долара, або майже на 2%, торгуючись на рівні 55,71 долара за барель.

Оптимізм щодо мирної угоди

Ринок оцінює можливу мирну угоду як фактор, що може призвести до появи додаткових обсягів нафти з Росії, посилюючи і без того перенасичений ринок. Аналітик Rystad Янів Шах прокоментував, що Brent вперше за кілька місяців опустилася нижче 60 доларів саме через оцінку ринком потенційної мирної угоди.

Оптимізм щодо швидкого закінчення війни посилився після того, як США запропонували Києву гарантії безпеки за зразком НАТО, а європейські переговірники в понеділок повідомили про прогрес у переговорах.

Аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс прогнозує, що напружені переговори супроводжуватимуться подальшим зниженням цін напередодні 2026 року через прогнози "надлишку", але очікує, що Brent не подолає позначку нижче 55 доларів за барель до кінця року.

Тиск на ціни

Додатковий тиск на ціни чинять слабкі економічні дані з Китаю, опубліковані в понеділок.

Це підживило побоювання серед інвесторів, що світовий попит може бути недостатньо сильним, щоб поглинути нещодавнє зростання пропозиції, як зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Офіційні дані показали значне сповільнення економічної активності в Китаї, що посилює побоювання щодо глобального попиту на нафту. Зростання промислового виробництва в країні впало до найнижчого рівня за останні 15 місяців. Водночас, роздрібні продажі демонстрували найслабші темпи зростання з грудня 2022 року, коли країна перебувала під впливом пандемії COVID-19.

Хоча захоплення американською владою нафтового танкера біля узбережжя Венесуели минулого тижня дещо компенсувало побоювання щодо надлишку пропозиції, цей ефект був обмеженим.

За словами трейдерів та аналітиків, значні запаси нафти у плавучих сховищах і сплеск китайських закупівель із Венесуели, здійснених напередодні можливих санкцій, стримують будь-який суттєвий вплив цього інциденту на ринок.

Вплив світових цін на ринок України

Ціни на нафту залишаються низькими, а дизельне пальне в гурті дешевшає після стрімкого здорожчання у листопаді. Але українські мережі АЗС не поспішають знижувати ціни на бензин та дизель в очікуванні нових акцизів з 1 січня.

До того ж у перший місяць зими ринок автогазу став дефіцитним, що зумовило різке зростання цін на цей вид палива на всіх АЗС.