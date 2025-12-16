- Категорія
Ціни на пальне 16 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 16 грудня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,19 грн (0 коп.)
|А-95
|58,35 грн (-1 коп.)
|А-92
|56,60 грн (0 коп.)
|ДП
|58,41 грн (-1 коп.)
|Газ
|37,34 грн (+20 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|37,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|37,56
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|37,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|38,42
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|38,41
|AMIC
|61,64
|58,99
|58,99
|37,59
|БРСМ-Нафта
|54,13
|53,97
|35,11
Нагадаємо, ціни на нафту у вівторок обвалилися, опустившись нижче позначки в 60 доларів — до найнижчого рівня з травня цього року. Основною причиною падіння стали посилені очікування щодо потенційної мирної угоди між Росією та Україною.