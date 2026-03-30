Цены на топливо 30 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 30 марта 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 75,41 грн (+52 коп.) А-95 71,73 грн (0 коп.) А-92 66,56 грн (-2 коп.) ДТ 85,23 грн (+56 коп.) Газ 46,54 грн (+63 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 77,99 74,99 87,99 47,99 UPG 74,90 71,90 84,90 46,60 WOG 77,99 74,99 86,99 47,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 81,99 45,99 SOCAR 76,85 73,99 86,85 47,84 AMIC 71,90 68,94 85,10 45,17 БРСМ-Нафта 68,94 82,99 44,71

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.