Цены на топливо 6 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 6 апреля 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|76,79 грн (+1,76 грн)
|А-95
|72,94 грн (+1,11 грн)
|А-92
|67,24 грн (+81 коп.)
|ДТ
|89,70 грн (+2,07 грн)
|Газ
|48,84 грн (+89 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|92,00
|49,90
|UPG
|76,40
|73,40
|90,90
|49,00
|WOG
|80,00
|77,00
|91,90
|49,99
|УКРНАФТА
|72,90
|69,90
|66,90
|87,90
|48,90
|SOCAR
|76,85
|73,99
|88,85
|48,84
|AMIC
|74,07
|71,04
|90,83
|48,67
|БРСМ-Нафта
|69,90
|87,99
|47,23
Напомним, блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту — и этот эффект уже ощутим в Украине. Дизель и автогаз дорожают быстрее всего, а эксперты, опрошенные Delo.ua предупреждают: цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.