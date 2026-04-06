Цены на топливо 6 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Цены на топливо 6 апреля 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 6 апреля 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 76,79 грн (+1,76 грн)
А-95 72,94 грн (+1,11 грн)
А-92 67,24 грн (+81 коп.)
ДТ 89,70 грн (+2,07 грн)
Газ 48,84 грн (+89 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 79,90 76,90 92,00 49,90
UPG 76,40 73,40 90,90 49,00
WOG 80,00 77,00 91,90 49,99
УКРНАФТА 72,90 69,90 66,90 87,90 48,90
SOCAR 76,85 73,99 88,85 48,84
AMIC 74,07 71,04 90,83 48,67
БРСМ-Нафта 69,90 87,99 47,23

Напомним, блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту — и этот эффект уже ощутим в Украине. Дизель и автогаз дорожают быстрее всего, а эксперты, опрошенные Delo.ua предупреждают: цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.

Татьяна Бессараб