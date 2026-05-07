Цены на топливо 7 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 7 мая 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|77,08 грн (-30 коп.)
|А-95
|73,35 грн (+14 коп.)
|А-92
|67,22 грн (+7 коп.)
|ДТ
|88,91 грн (+4 коп.)
|Газ
|48,45 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|80,90
|77,90
|91,90
|49,90
|UPG
|76,90
|74,90
|87,90
|47,90
|WOG
|80,90
|77,90
|91,90
|49,90
|УКРНАФТА
|70,90
|70,90
|66,90
|87,90
|47,90
|SOCAR
|79,76
|76,90
|90,76
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,10
|88,10
|47,85
|БРСМ-Нафта
|69,92
|86,62
|47,04
Напомним, украинский рынок горючего замер: оптовые цены постепенно растут, однако на стелах АЗС пока фиксируют временное затишье. Эксперты прогнозируют, что май принесет экстремальную волатильность, и стоимость бензина и дизеля будет напрямую зависеть от дипломатических новостей с Ближнего Востока.