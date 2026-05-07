Цены на топливо 7 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 7 мая 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 77,08 грн (-30 коп.) А-95 73,35 грн (+14 коп.) А-92 67,22 грн (+7 коп.) ДТ 88,91 грн (+4 коп.) Газ 48,45 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 80,90 77,90 91,90 49,90 UPG 76,90 74,90 87,90 47,90 WOG 80,90 77,90 91,90 49,90 УКРНАФТА 70,90 70,90 66,90 87,90 47,90 SOCAR 79,76 76,90 90,76 49,55 AMIC 74,24 71,10 88,10 47,85 БРСМ-Нафта 69,92 86,62 47,04

Напомним, украинский рынок горючего замер: оптовые цены постепенно растут, однако на стелах АЗС пока фиксируют временное затишье. Эксперты прогнозируют, что май принесет экстремальную волатильность, и стоимость бензина и дизеля будет напрямую зависеть от дипломатических новостей с Ближнего Востока.