Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за ударов РФ

Чернигов остался без электроснабжения из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре области. Все объекты критической и социальной инфраструктуры перешли на работу от других источников питания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Черниговского городского совета.

По состоянию на 21 марта из-за отсутствия напряжения временно не работают все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11. На нем перевозку осуществляют автобусы по направлению "ул. Независимости - Диагностический центр".

Возобновление движения троллейбусов планируется после стабилизации ситуации с электроснабжением.

Обновлено в 12:45. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате утренней атаки без централизованного электроснабжения остался Славутич. Без света осталось почти 21 тысяча жителей.

"Объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервное питание. Тепло- и водоснабжение обеспечены. Учреждения социальной сферы работают на генераторах и аккумуляторах. Связь и интернет работают. Пункты несокрушимости открыты и готовы принять всех, кто в этом нуждается", - написал он.

Напомним, 17 марта в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко