Чернігів і Славутич повністю знеструмлено через удари РФ

Чернігів залишився без електропостачання через удари РФ по енергетичній інфраструктурі області. Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на роботу від альтернативних джерел живлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

Станом на 21 березня через відсутність напруги тимчасово не працюють усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11. На ньому перевезення здійснюють автобуси за напрямком "вул. Незалежності – Діагностичний центр".

Відновлення руху тролейбусів планується після стабілізації ситуації з електропостачанням.

Оновлено о 12:45. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок ранкової атаки без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців.

"Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють. Пункти незламності відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує", - написав він.

Нагадаємо, 17 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Автор:
Тетяна Гойденко