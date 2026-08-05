Чехия изменила правила временной защиты для части украинских мужчин

С 5 августа 2026 года Чехия изменила правила предоставления временной защиты для новых заявителей из Украины. Часть украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет должна подтвердить законность выезда из Украины и выполнение требований по воинской обязанности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Relocate.

Чехия вводит проверки для украинских мужчин

Новые требования, прежде всего, касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. В Чехии отмечают, что это связано с ограничениями на выезд из Украины во время военного положения для этой категории граждан.

В то же время, новые правила не означают автоматического отказа всем украинским мужчинам этого возраста. Временную защиту смогут получить те, кто подтвердит, что:

законно уехал из Украины;

имеет отсрочку, освобождение от воинской обязанности или другое предусмотренное законом основание для выезда;

выполнил требования украинского законодательства по военному учету.

Для подтверждения права на получение защиты могут потребоваться документы о пересечении границы, отсрочке или освобождении от воинской обязанности. Также чешские органы могут использовать информацию из украинского приложения "Резерв+", где содержатся данные о военном учете и оформленных отсрочках.

Новые правила распространяются только на тех, кто обращается за временной защитой после их вступления в силу. Украинцы, уже получившие этот статус в Чехии или другой стране Европейского Союза, не должны подтверждать законность своего предварительного выезда.

В случае отказа в предоставлении временной защиты, это не означает автоматического выдворения из Чехии. Человек может обратиться в Министерство внутренних дел страны для рассмотрения возможности получения другого статуса, в частности, долгосрочной визы с целью терпимого пребывания. Такие обращения рассматриваются индивидуально.

Напомним, страны Европейского Союза согласовали продление статуса временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще на один год – до 4 марта 2028 года. Это решение призвано обеспечить стабильность и предсказуемость для более чем 4 миллионов украинцев, нашедших убежище в странах блока.

Ранее сообщалось, что ЕС официально предлагает исключить из программы защиты украинцев мужчин призывного возраста. Еврокомиссия предложила государствам-членам продлить действие временной защиты для украинских беженцев на территории ЕС еще на год, до марта 2028 года, исключив из перечня получателей убежища мужчин призывного возраста, не подтверждающих исполнение воинского долга.