Чехия усилит поддержку бизнеса в Украине

Правительство Чехии увеличит поддержку компаний, ведущих бизнес с Украиной или работающих в Украине. Капитал фонда поддержки чешских предпринимателей в Украине планируют повысить с 639 млн. крон до 1 млрд. крон.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

О решении сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после заседания правительства.

По его словам, правительство рассмотрело предложение министерств промышленности и торговли, а также финансов по перераспределению средств в рамках государственной экспортно-гарантийной и страховой компании EGAP.

Это должно позволить продолжить программу для чешских экспортеров, поставляющих товары в Украину.

"Капитал, предназначенный для так называемого фонда поддержки чешских субъектов предпринимательской деятельности в Украине, будет увеличен с текущих 639 миллионов крон до 1 миллиарда, и это увеличение не повлияет на расходы бюджета", — сказал Бабиш.

В гривневом эквиваленте говорится об увеличении примерно с 1,35 млрд грн до 2,11 млрд грн.

Ранее Бабиш встретился с чешскими предпринимателями и обсудил, что они уже делают в Украине, и где государство может им помочь.

Отдельно с вицепремьером, министром торговли и промышленности Карелом Гавличеком обсуждали возможности финансирования — как в Чехии через EGAP, так и в рамках Европейского Союза.

Министерство торговли и промышленности Чехии также готовит на осень предпринимательскую миссию в Украине.

Напомним, чешские компании готовы помочь Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, предлагая поставку оборудования для поврежденных гидро- и тепловых электростанций.