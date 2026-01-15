Чехия планирует страховать свой бизнес в Украине: правительство разрабатывает специальные госгарантии

Новое правительство Чехии разрабатывает систему государственных гарантий и страхования для отечественного бизнеса, планирующего выход на украинский рынок.

Как сообщает Delo.ua, об этом в комментарии Укринформу заявил первый вице-премьер-министр - министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

По его словам, Украина в прошлом входила в пятерку важнейших торговых партнеров Чехии среди стран за пределами Европейского Союза, по его убеждению, так будет и дальше.

Во время войны взаимная торговля снизилась, однако сейчас она снова растет, отметил Гавличек.

Поэтому чешское правительство стремится подготовить качественные программы, в первую очередь, гарантийного и страхового характера, чтобы чешские компании были защищены.

Чиновник заверил, что правительство будет следить за тем, чтобы чешские компании в Украине имели интересные и хорошие контракты, а также напомнил о поддержке Украины со стороны Чехии, в частности финансовой и материальной, в приеме беженцев и т.д.

"Мы будем следить, чтобы в этих торговых отношениях мы не оказались на втором плане, а имели справедливую возможность участвовать в интересных тендерах и поставках в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, например, строительстве больниц и тому подобное", - отметил он.

Напомним, чешские компании готовы помочь Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, предлагая поставки оборудования для поврежденных гидро- и тепловых электростанций.