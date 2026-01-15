Чехія планує страхувати свій бізнес в Україні: уряд розробляє спеціальні державні гарантії

Новий уряд Чехії розробляє систему державних гарантій та страхування для вітчизняного бізнесу, що планує вихід на український ринок.

Як повідомляє Delo.ua, про це в коментарі Укрінформу заявив перший віцепрем’єр-міністр - міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек.

За його словами, Україна в минулому входила до п’ятірки найважливіших торговельних партнерів Чехії серед країн поза межами Європейського Союзу, на його переконання, так буде й надалі.

Під час війни взаємна торгівля зменшилася, проте зараз вона знову зростає, зауважив Гавлічек.

Тому чеський уряд прагне підготувати якісні програми, насамперед гарантійного та страхового характеру, щоб чеські компанії були захищені.

Урядовець запевнив, що уряд стежитиме за тим, щоб чеські компанії в Україні мали цікаві та хороші контракти, а також нагадав про підтримку України з боку Чехії, зокрема фінансову і матеріальну, у прийомі біженців тощо.

"Ми будемо стежити, щоб у цих торговельних відносинах ми не опинилися на другому плані, а мали справедливу можливість брати участь у цікавих тендерах і поставках у сфері енергетики, транспортної інфраструктури, наприклад будівництві лікарень тощо", - зауважив він.

Нагадаємо, чеські компанії готові допомогти Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури, пропонуючи постачання обладнання для пошкоджених гідро- та теплових електростанцій.