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Чехія посилить підтримку бізнесу в Україні
Уряд Чехії збільшить підтримку компаній, які ведуть бізнес з Україною або працюють в Україні. Капітал фонду підтримки чеських підприємців в Україні планують підвищити з 639 млн крон до 1 млрд крон.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".
Про рішення повідомив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після засідання уряду.
За його словами, уряд розглянув пропозицію міністерств промисловості та торгівлі, а також фінансів щодо перерозподілу коштів у межах державної експортно-гарантійної та страхової компанії EGAP.
Це має дозволити продовжити програму для чеських експортерів, які постачають товари в Україну.
"Капітал, призначений для так званого фонду підтримки чеських суб'єктів підприємницької діяльності в Україні, буде збільшено з поточних 639 мільйонів крон до 1 мільярда, і це збільшення не матиме впливу на витрати бюджету", — сказав Бабіш.
У гривневому еквіваленті йдеться про збільшення приблизно з 1,35 млрд грн до 2,11 млрд грн.
Раніше Бабіш зустрівся з чеськими підприємцями та обговорив, що вони вже роблять в Україні і де держава може їм допомогти.
Окремо з віцепрем’єром, міністром торгівлі та промисловості Карелом Гавлічеком обговорювали можливості фінансування — як у Чехії через EGAP, так і в межах Європейського Союзу.
Міністерство торгівлі та промисловості Чехії також готує на осінь підприємницьку місію в Україну.
Нагадаємо, чеські компанії готові допомогти Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури, пропонуючи постачання обладнання для пошкоджених гідро- та теплових електростанцій.