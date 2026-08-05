Чехія змінила правила тимчасового захисту для частини українських чоловіків

З 5 серпня 2026 року Чехія змінила правила надання тимчасового захисту для нових заявників з України. Частина українських чоловіків віком від 23 до 60 років має підтвердити законність виїзду з України та виконання вимог щодо військового обов’язку.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на повідомлення Relocate.

Чехія вводить перевірки для українських чоловіків

Нові вимоги насамперед стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років. У Чехії зазначають, що це пов’язано з обмеженнями на виїзд з України під час воєнного стану для цієї категорії громадян.

Водночас нові правила не означають автоматичної відмови всім українським чоловікам цього віку. Тимчасовий захист зможуть отримати ті, хто підтвердить, що:

законно виїхав з України;

має відстрочку, звільнення від військового обов’язку або іншу передбачену законом підставу для виїзду;

виконав вимоги українського законодавства щодо військового обліку.

Для підтвердження права на отримання захисту можуть знадобитися документи про перетин кордону, відстрочку чи звільнення від військового обов’язку. Також чеські органи можуть використовувати інформацію з українського застосунку "Резерв+", де містяться дані про військовий облік та оформлені відстрочки.

Нові правила поширюються лише на тих, хто звертається по тимчасовий захист після їхнього набрання чинності. Українці, які вже отримали цей статус у Чехії або іншій країні Європейського Союзу, не повинні підтверджувати законність свого попереднього виїзду.

У разі відмови в наданні тимчасового захисту це не означає автоматичного видворення з Чехії. Людина може звернутися до Міністерства внутрішніх справ країни для розгляду можливості отримання іншого статусу, зокрема довгострокової візи з метою толерованого перебування. Такі звернення розглядають індивідуально.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили продовження статусу тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Це рішення покликане забезпечити стабільність та передбачуваність для понад 4 мільйонів українців, які знайшли прихисток у країнах блоку.

Додамо, раніше повідомлялось, що ЄС офіційно пропонує виключити із програми захисту українців чоловіків призовного віку. Єврокомісія запропонувала державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік, до березня 2028 року, виключивши з переліку отримувачів притулку чоловіків призовного віку, які не мають підтвердження виконання військового обов'язку.