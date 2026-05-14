Cisco уволит около 4000 сотрудников ради инвестиций в ИИ

Cisco уволит около 4000 сотрудников ради инвестиций в ИИ

Американский технологический гигант Cisco объявил о сокращении около 5% своего штата в рамках масштабной реструктуризации. Компания планирует перенаправить высвободившиеся ресурсы в область искусственного интеллекта и другие перспективные направления на фоне стремительного роста заказов от операторов дата-центров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Несмотря на новости об увольнении, акции компании из Сан-Хосе подскочили более чем на 16% во время удлиненных торгов. Инвесторы положительно отреагировали на существенное повышение годового прогноза выручки и рекордный спрос на сетевое оборудование для ИИ-инфраструктуры.

ШИ-бум и финансовые показатели

Генеральный директор Cisco Чак Роббинс подчеркнул, что в эру искусственного интеллекта победят компании, способные оперативно смещать инвестиции туда, где создается наибольшая стоимость.

Главные цифры из отчета компании:

  • Рекордные заказы: Cisco уже получила заказы на ШИ-инфраструктуру на сумму $5,3 млрд и повысила годовой прогноз по этому направлению с $5 млрд до $9 млрд.
  • Рост в сегментах: заказы на сетевые продукты в третьем квартале выросли более чем на 50%, а спрос на коммутаторы для дата-центров увеличился на 40%.
  • Масштаб сокращений: работу потеряют чуть менее 4000 человек. На июль прошлого года в компании работало около 86 200 человек.
  • Выручка: доход за третий квартал составил $15,84 млрд, что превысило ожидания аналитиков в $15,56 млрд.

Реструктуризация обойдется компании в $1 млрд, однако руководство ожидает, что эти меры позволят Cisco стать ключевым поставщиком оборудования для высокоскоростных сетей, необходимых для соединения больших систем искусственного интеллекта.

Напомним, руководитель Cisco в Украине Сергей Мартынчук покинул компанию после 18 лет работы. Свое решение он объяснил переходом к новому профессиональному этапу, совпавшему с глобальными изменениями в стратегии и управленческой структуре вендора.

Автор:
Максим Кольц