Руководитель Cisco в Украине Сергей Мартынчук покидает компанию после 18 лет: что известно

Руководитель украинского офиса Cisco Сергей Мартынчук объявил об уходе из компании после 18 лет работы. Свое решение он объяснил желанием перейти к новому профессиональному этапу.

Как пишет Delo.ua, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Cisco Украина сменяет руководителя

"18 невероятных лет в Cisco... Пришло время моего профессионального совершеннолетия и время для сознательного решения двигаться дальше и принимать новые вызовы. Да, я ухожу из Cisco. Множество раз я пытался сформулировать мысли к этому посту. И всякий раз не хватало слов, чтобы передать все эмоции", - написал Мартынчук.

Мартынчук отметил, что за годы работы менялись роли, страны, руководители и команды, однако неизменным оставалось чувство причастности к глобальной миссии компании и осознание ее влияния на мир.

Отдельно он отметил последние годы, ставшие в то же время серьезным вызовом и поводом для гордости. Несмотря на войну, команда Cisco в Украине демонстрировала превышающие ожидания результаты, а реализованные проекты получили признание не только на локальном, но и на глобальном уровне.

Особое внимание Мартынчук уделил команде, назвав людей ключевой ценностью своего опыта. Он подчеркнул, что именно совместная работа и поддержка коллег сделали этот период особенным.

В то же время он подчеркнул, что Cisco стала для него гораздо больше, чем просто местом работы – именно здесь сформировались его подходы к лидерству, ответственности и собственным ценностям.

Мартынчук также поблагодарил партнеров и клиентов за сотрудничество, возможность реализовывать совместные проекты и приобретать новый опыт.

Говоря о будущем, он отметил, что впереди новый этап, обещающий быть непростым, но интересным. В то же время он чувствует готовность к переменам, росту и новым вызовам, подчеркивая, что не прощается, а только переходит в следующий раздел своей профессиональной жизни.

Что известно о Cisco

Cisco – американская транснациональная компания, специализирующаяся на цифровых коммуникационных технологиях. Она разрабатывает и снабжает сетевое и телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет широкий спектр ИТ-услуг.

Компанию основали в декабре 1984 года ученые Leonard Bosack и Sandy Lerner из Stanford University.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Cisco прекратила деятельность на рынках РФ и Белоруссии.

В 2023 году компания подключилась к поддержке украинской энергетической инфраструктуры: при содействии Pentagon она передала Ukrenergo специализированное оборудование для противодействия кибератакам.

Также Cisco участвовала в возобновлении работы Kyivstar после масштабной кибератаки, оказывая техническую помощь оператору.

В августе Delo.ua писало, что компания Cisco уверенно "серфит" на волне искусственного интеллекта и показывает именно те показатели, которых ожидала Уолл-стрит. Гигант сетевого оборудования завершил 2025 финансовый год результатами, преимущественно превысившими прогнозы, в значительной степени благодаря буму спроса на инфраструктуру для ИИ.