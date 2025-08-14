Cisco на гребне ИИ-волны: превосходит финпрогнозы и бьет рекорды заказов

Последние результаты Cisco свидетельствуют, что компания уверенно "серфит" на волне искусственного интеллекта и показывает именно те показатели, которых ожидала Уолл-стрит. Гигант сетевого оборудования завершил 2025 финансовый год результатами, преимущественно превысившими прогнозы, в значительной степени благодаря буму спроса на инфраструктуру для ИИ.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на информацию Trading View.

В июньском квартале скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $0,99 против прогноза $0,98, а за GAAP ( с англ. Generally Accepted Accounting Principles – с общепринятыми принципами бухгалтерского учета в США ) – $0,71 против ожидаемых $0,66. Доход вырос на 8% год к году и достиг $14,7 млрд, из которых $10,78 млрд принесли продукты.

Подразделение сетевого оборудования показало результат $7,34 млрд, что точно соответствует прогнозу. Сервисные услуги прибавили еще $3,79 млрд. Маржа осталась стабильной: скорректированная валовая маржа составила 68,4%.

Генеральный директор Чак Роббинс отметил, что заказы на инфраструктуру ИИ от крупных облачных клиентов более чем вдвое превысили первоначальный план Cisco на 2025 год . Это , по его мнению, свидетельствует о сильных позициях компании в условиях архитектурных изменений, необходимых для эры искусственного интеллекта.

На 2026 год финансовый год Cisco прогнозирует доход в диапазоне $59–60 млрд и скорректированную прибыль на акцию $4,00–4,06, что полностью соответствует прогнозам аналитиков. Прогнозы на первый квартал также превышают консенсус на среднем уровне, сохраняя тему ИИ в центре внимания.

Напомним, в прошлом году Киев и Cisco подписали меморандум о партнерстве, направленный на развитие цифровой инфраструктуры и кибербезопасности.