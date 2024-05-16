Cisco будет развивать цифровую инфраструктуру Киева

Киев и технологическая компания Cisco подписали меморандум о партнерстве, направленный на развитие цифровой инфраструктуры и кибербезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киев подписал меморандум о партнерстве с компанией Cisco, направленный на развитие проектов в области цифрового образования, кибербезопасности и расширения городских цифровых сервисов. Также будут исследоваться инновации в области интеллектуальных транспортных систем.

Как сообщил глава столицы Виталий Кличко, одним из главных приоритетов будет поддержка бесперебойной работы информационной инфраструктуры Киева.

Cisco и Киев намерены развивать несколько инициатив, среди которых создание безопасного гибридного образовательного пространства для поддержки учителей и учеников, что позволит продолжать обучение в классе или дистанционно.

Также будут исследовать интеллектуальные транспортные системы, предоставление инновационных услуг и технологий для эффективного, безопасного, скоординированного и разумного использования транспортных систем города.

Кроме того, столица стремится улучшить цифровые услуги в районах и усилить кибербезопасность своей сети и информационных учреждений.

Сотрудничество запланировано в рамках программы Cisco Country Digital Acceleration – инициативы, объединяющей правительство, промышленность и ученых для построения устойчивых, безопасных и инклюзивных сообществ, опирающихся на этические и инновационные технологические решения.

СПРАВКА:

Cisco (NASDAQ: CSCO) является мировым лидером в области сетевого оборудования и программного обеспечения для построения корпоративных сетей, управления многооблачными инфраструктурами. Его цель – обеспечить инклюзивное будущее всем, помогая клиентам переосмыслить свои приложения, обеспечить гибридную работу, защитить свои предприятия, трансформировать свою инфраструктуру и достичь целей устойчивого развития.

Напомним, Киевская область и оператор мобильной связи Vodafone Украина подписали меморандум о сотрудничестве, приоритетом которого является развитие инфраструктуры Smart city.