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Cisco будет развивать цифровую инфраструктуру Киева
Киев и технологическая компания Cisco подписали меморандум о партнерстве, направленный на развитие цифровой инфраструктуры и кибербезопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Киев подписал меморандум о партнерстве с компанией Cisco, направленный на развитие проектов в области цифрового образования, кибербезопасности и расширения городских цифровых сервисов. Также будут исследоваться инновации в области интеллектуальных транспортных систем.
Как сообщил глава столицы Виталий Кличко, одним из главных приоритетов будет поддержка бесперебойной работы информационной инфраструктуры Киева.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Cisco и Киев намерены развивать несколько инициатив, среди которых создание безопасного гибридного образовательного пространства для поддержки учителей и учеников, что позволит продолжать обучение в классе или дистанционно.
Также будут исследовать интеллектуальные транспортные системы, предоставление инновационных услуг и технологий для эффективного, безопасного, скоординированного и разумного использования транспортных систем города.
Кроме того, столица стремится улучшить цифровые услуги в районах и усилить кибербезопасность своей сети и информационных учреждений.
Сотрудничество запланировано в рамках программы Cisco Country Digital Acceleration – инициативы, объединяющей правительство, промышленность и ученых для построения устойчивых, безопасных и инклюзивных сообществ, опирающихся на этические и инновационные технологические решения.
СПРАВКА:
Cisco (NASDAQ: CSCO) является мировым лидером в области сетевого оборудования и программного обеспечения для построения корпоративных сетей, управления многооблачными инфраструктурами. Его цель – обеспечить инклюзивное будущее всем, помогая клиентам переосмыслить свои приложения, обеспечить гибридную работу, защитить свои предприятия, трансформировать свою инфраструктуру и достичь целей устойчивого развития.
Напомним, Киевская область и оператор мобильной связи Vodafone Украина подписали меморандум о сотрудничестве, приоритетом которого является развитие инфраструктуры Smart city.