Cisco розвиватиме цифрову інфраструктуру Києва

Київ і технологічна компанія Cisco підписали меморандум про партнерство, спрямований на розвиток цифрової інфраструктури та кібербезпеки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що Київ підписав меморандум про партнерство із компанією Cisco, спрямований на розвиток проєктів у галузі цифрової освіти, кібербезпеки та розширення міських цифрових сервісів. Також будуть досліджуватись інновації у сфері інтелектуальних транспортних систем.

Як повідомив очільник столиці Віталій Кличко, одним із головних пріоритетів буде підтримка безперебійної роботи інформаційної інфраструктури Києва.

Cisco та Київ мають намір розвивати кілька ініціатив, серед яких – створення безпечного гібридного освітнього простору для підтримки вчителів та учнів, що дозволить продовжувати навчання в класі або дистанційно.

Також досліджуватимуть інтелектуальні транспортні системи, надання інноваційних послуг і технологій для ефективного, безпечного, скоординованого та «розумного» використання транспортних систем міста.

Крім того, столиця має на меті покращити цифрові послуги в районах та посилити кібербезпеку своєї мережі та інформаційних установ.

Співпраця запланована в межах програми Cisco Country Digital Acceleration – ініціативи, яка об’єднує уряд, промисловість і науковців для побудови сталих, безпечних та інклюзивних спільнот, що спираються на етичні та інноваційні технологічні рішення.

ДОВІДКА:

Cisco (NASDAQ: CSCO) є світовим лідером у галузі мережевого обладнання та програмного забезпечення для побудови корпоративних мереж, управління багатохмарними інфраструктурами. Його мета – забезпечити інклюзивне майбутнє для всіх, допомагаючи клієнтам переосмислити свої додатки, забезпечити гібридну роботу, захистити свої підприємства, трансформувати свою інфраструктуру та досягти цілей сталого розвитку.

Нагадаємо, Київська область та оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" підписали меморандум про співпрацю, пріоритетом якого є розвиток інфраструктури Smart city.