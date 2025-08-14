Cisco на гребені ШІ-хвилі: перевершує фінпрогнози та б’є рекорди замовлень

Останні результати Cisco свідчать, що компанія впевнено "серфить" на хвилі штучного інтелекту та показує саме ті показники, яких очікувала Волл-cтріт. Гігант мережевого обладнання завершив 2025 фінансовий рік результатами, що переважно перевищили прогнози, значною мірою завдяки буму попиту на інфраструктуру для ШІ.

У червневому кварталі скоригований прибуток на акцію (EPS) склав $0,99 проти прогнозу $0,98, а за GAAP (з англ. Generally Accepted Accounting Principles – загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку у США) – $0,71 проти очікуваних $0,66. Дохід зріс на 8% рік до року та досяг $14,7 млрд, з яких $10,78 млрд принесли продукти.

Підрозділ мережевого обладнання показав результат $7,34 млрд, що точно відповідає прогнозу. Сервісні послуги додали ще $3,79 млрд. Маржа залишилась стабільною: скоригована валова маржа склала 68,4%.

Генеральний директор Чак Роббінс зазначив, що замовлення на інфраструктуру ШІ від великих хмарних клієнтів більш ніж удвічі перевищили початковий план Cisco на 2025 рік. Це, на його думку, свідчить про сильні позиції компанії в умовах архітектурних змін, необхідних для ери штучного інтелекту.

На 2026 фінансовий рік Cisco прогнозує дохід у діапазоні $59–60 млрд і скоригований прибуток на акцію $4,00–4,06, що повністю відповідає прогнозам аналітиків. Прогнози на перший квартал також перевищують консенсус на середньому рівні, зберігаючи тему ШІ у центрі уваги.

Нагадаємо, торік Київ і Cisco підписали меморандум про партнерство, спрямований на розвиток цифрової інфраструктури та кібербезпеки.