Глава Rolls-Royce: Штучний інтелект може зробити нас найбільшою компанією Великої Британії

План Rolls-Royce забезпечувати роботу штучного інтелекту (ШІ) за допомогою своїх ядерних реакторів може зробити компанію найдорожчою у Великій Британії.

Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор Rolls-Royce Туфан Ергінбільгіч в коментарі BBC.

Інжинірингова компанія підписала угоди про постачання малих модульних реакторів (ММР) урядам Великої Британії та Чехії.

Популярність штучного інтелекту різко зросла з 2022 року, але ця технологія споживає багато енергії, що викликає практичні та екологічні занепокоєння.

За словами Ергінбільгіча, завдяки угодам щодо ММР компанія має "потенціал" стати найдорожчою у Великій Британії, випередивши найбільші фірми на Лондонській фондовій біржі.

"У світі немає приватної компанії з ядерними можливостями, які маємо ми. Якщо ми не станемо світовим лідером на ринку, значить, ми зробили щось неправильно", — сказав він.

З моменту, коли Ергінбільгіч очолив компанію у січні 2023 року, її акції зросли в ціні у десять разів.

Водночас він відкинув ідею розміщення акцій Rolls-Royce у Нью-Йорку, як це зробив британський виробник чипів Arm, і як розглядали Shell та AstraZeneca у пошуках вищої оцінки.

І це попри те, що 50% акціонерів і клієнтів Rolls-Royce базуються у США.

"Цього немає в наших планах, — сказав Ергінбільгіч, турецький ветеран енергетичної галузі. — Я не погоджуюся з думкою, що успіх можливий лише у США. Це неправда, і, сподіваюся, ми вже це довели".

Rolls-Royce вже постачає реактори для десятків атомних підводних човнів. Ергінбільгіч наголосив, що компанія має величезну перевагу на майбутньому ринку перенесення цієї технології на сушу у форматі ММР.

Малі модульні реактори не лише компактніші, але й будуються швидше за традиційні атомні станції, а їхня вартість може знижуватися з розгортанням виробництва.

За оцінками Ергінбільгіча, до 2050 року світ потребуватиме 400 ММР. Вартість кожного може сягати $3 млрд (£2,2 млрд), що створює ринок понад трильйон доларів, який Rolls-Royce планує і розраховує очолити.

Компанія вже уклала угоду на будівництво шести ММР для Чехії та розробляє три для Великої Британії.

Втім, ця технологія поки що не має підтверджених працюючих прикладів. Ергінбільгіч визнав, що наразі не може показати готовий ММР, але впевнений у його майбутньому потенціалі.

Є також занепокоєння щодо використання водних ресурсів для охолодження дата-центрів та ММР. У відповідь компанії Google, Microsoft та Meta вже підписали угоди на закупівлю енергії від ММР у США, щойно ті стануть доступними.

Хоча Rolls-Royce бачить ММР ключем до свого майбутнього, її найбільший бізнес — це авіадвигуни.

Компанія вже домінує у постачанні двигунів для широкофюзеляжних літаків, таких як Boeing 787 та Airbus A350, і планує вийти на ринок вузькофюзеляжних літаків, як Boeing 737 та Airbus A320. Цей ринок оцінюють у $1,6 трлн — він у дев’ять разів більший за ринок широкофюзеляжних.

Rolls-Royce наразі має незначну частку на цьому ринку, де панують потужні та успішні гравці, і де конкурент Pratt & Whitney втратив $8 млрд, намагаючись, але не зумівши закріпитися.

Лідером ринку є CFM International — спільне підприємство американської GE Aerospace та французької Safran Aerospace Engines.

Досвідчені учасники галузі розповіли BBC, що ринкові лідери можуть і будуть знижувати ціни для авіакомпаній стільки, скільки потрібно, щоб відбити спроби нових гравців порушити їхнє домінування.

Втім, Ергінбільгіч наголосив, що це не лише найбільша бізнес-можливість для Rolls-Royce, а й "з точки зору промислової стратегії — найбільша можливість для економічного зростання Великої Британії".