Manus і Benchmark під вогнем критики: ШІ-стартап тікає з Китаю після $75 млн інвестицій із США

ШІ-стартап Manus, який ще навесні вважався зіркою китайського ринку та “наступним DeepSeek”, різко припинив діяльність у Китаї та переніс штаб-квартиру до Сінгапуру після багатомільйонної інвестиційної угоди зі США.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Фінансування у розмірі $75 млн від американської венчурної компанії Benchmark спричинило хвилю критики з обох боків Тихого океану — у Китаї стартап звинуватили у "зраді", а у США — у порушенні нових правил, які обмежують інвестиції в китайський ШІ.

Угода, що оцінила компанію-власника Manus, Butterfly Effect, майже у $500 млн, наразі перебуває під перевіркою Мінфіну США.

Різкий переїзд після гучної угоди

На початку одного з будніх днів офіс компанії в Пекіні, що стоїть за Manus — популярним "ШІ-агентом" — був майже порожнім. Більшість робочих місць залишалися вільними, а сторінки в китайських соцмережах — видалені. Різкий відхід Manus з Китаю до Сінгапуру стався одразу після великої угоди з американськими інвесторами та означив різкий розворот для стартапу, який ще кілька місяців тому вважався яскравим доказом того, що інновації Китаю у сфері ШІ не поступаються Силіконовій долині.

Багатомільйонна угода, очолена топовою американською венчурною фірмою Benchmark, та відхід Manus викликали суперечки й критику по обидва боки Тихого океану. У Китаї команду Manus деякі медіа назвали "дезертирами" та розкритикували за звільнення місцевих працівників і перенесення найму до Сінгапуру. У США ж Benchmark та її партнерів звинуватили у порушенні нових правил, що забороняють американським компаніям інвестувати в китайський штучний інтелект. За даними двох поінформованих джерел, Міністерство фінансів США наразі перевіряє угоду.

Скандал підкреслює, наскільки політично чутливими стали теми Китаю та ШІ у США, де технологічне суперництво перетворилося на ще одну гарячу точку у відносинах між двома наддержавами. Це ставить інвесторів у ситуацію, коли їм доводиться балансувати між геополітикою та пошуком перспективних стартапів.

"Колись можна було створювати продукт і для Китаю, і для світу. Для ШІ це дедалі менш можливо — потрібно обирати", — сказав один венчурний інвестор у Пекіні.

Від зірки ШІ-буму до глобального ринку

Manus став проривною зіркою весняного ШІ-буму в Китаї. У березні попит на доступ до сервісу, який називає себе універсальним ШІ-агентом, був настільки великим, що коди доступу перепродавалися за тисячі юанів на маркетплейсі Alibaba Xianyu. Державний телеканал CCTV показав Manus у прайм-тайм, відзначивши його здатність "виконувати завдання крок за кроком, як справжня команда людей".

Люди, знайомі з командою Manus, кажуть, що вона не була готова до внутрішнього хайпу, оскільки з самого початку будувала продукт для глобального ринку. Додаток працював на базі великої мовної моделі Claude від американської Anthropic, що створювало проблеми з відповідністю китайським вимогам. Команда поспіхом почала розробку другої версії на базі моделей Alibaba, схвалених у Китаї. "Наші дві технічні команди почали тісно співпрацювати", — писали вони у Weibo 11 березня.

У квітні відбулася угода під проводом Benchmark. Інвестиція у $75 млн оцінила Butterfly Effect майже у $500 млн — значно більше, ніж готові були платити внутрішні інвестори, згідно з PitchBook. Засновники Сяо Хун і Чжан Тао відвідали Силіконову долину та зустрілися з топ-менеджерами, зокрема CEO Microsoft Сатья Наделлою.

Критика Benchmark у Вашингтоні зростала, оскільки угоду вважали першим випробуванням нових обмежень на інвестиції в китайський ШІ, що набули чинності у січні. Конкуренти, як-от Деліан Аспарухов з Founders Fund, називали партнерів Benchmark "активами Китаю". "Є кілька інвесторів, готових випробувати межі роз’єднання та подивитися, чи вони ще можуть інвестувати, — сказав колишній високопоставлений чиновник з питань безпеки США. — Але сигнал очевидний: двері закриються".

До середини липня команда Manus відмовилася від планів запуску китайської версії продукту. Більшість співробітників у Пекіні було звільнено, а в Сінгапурі відкрито понад 20 нових вакансій. Основна команда також переїде туди.

Користувачі з Китаю, які намагаються зайти на сайт Manus, тепер бачать повідомлення: "Manus недоступний у вашому регіоні".

У Manus кажуть, що рішення про переїзд до Сінгапуру було бізнесовим і не продиктоване Benchmark. Проте у китайських медіа наводять приклади схожих кейсів, зокрема інвестиції Benchmark у стартап HeyGen, який залишив Шеньчжень заради Лос-Анджелеса.

Засновники Manus публічно майже не коментували своє рішення, але ще торік Сяо Хун пояснював, чому прагне створювати ШІ для іноземних ринків: "Готовність платити за софт за кордоном у п’ять разів вища, ніж у Китаї. І можна брати оплату у доларах. За поточного курсу це в 35 разів більший ринок".