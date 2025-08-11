Запланована подія 2

Manus и Benchmark под огнем критики: ИИ-стартап убегает из Китая после $75 млн инвестиций из США

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
ИИ-стартап Manus, еще весной считавшийся звездой китайского рынка и "следующим DeepSeek", резко прекратил деятельность в Китае и перенес штаб-квартиру в Сингапур после многомиллионного инвестиционного соглашения с США.

Финансирование в размере $75 млн от американской венчурной компании Benchmark повлекло за собой волну критики с обеих сторон Тихого океана — в Китае стартап обвинили в "измене", а в США — в нарушении новых правил, ограничивающих инвестиции в китайский ИИ.

Соглашение, которое оценило компанию-владельца Manus, Butterfly Effect, почти в $500 млн, находится под проверкой Минфина США.

Резкий переезд после громкой сделки

В начале одного из будних дней офис компании в Пекине, стоящей за Manus - популярным "ИИ-агентом" - был почти пуст. Большинство рабочих мест оставалось свободным, а страницы в китайских соцсетях — удалены. Резкий уход Manus из Китая в Сингапур произошел сразу после крупного соглашения с американскими инвесторами и наметил резкий разворот для стартапа, который несколько месяцев назад считался ярким доказательством того, что инновации Китая в сфере ИИ не уступают Силиконовой долине.

Многомиллионное соглашение, возглавленное топовой американской венчурной фирмой Benchmark, и уход Manus вызвали споры и критику с обеих сторон Тихого океана. В Китае команду Manus некоторые медиа назвали "дезертирами" и раскритиковали за увольнение местных работников и перенос найма в Сингапур. В США же Benchmark и его партнеров обвинили в нарушении новых правил, запрещающих американским компаниям инвестировать в китайский искусственный интеллект. По данным двух информированных источников, Министерство финансов США проверяет соглашение.

Скандал подчеркивает, насколько политически чувствительны темы Китая и ИИ в США, где технологическое соперничество превратилось в еще одну горячую точку в отношениях между двумя сверхдержавами. Это ставит инвесторов в ситуацию, когда им приходится балансировать между геополитикой и поиском перспективных стартапов.

"Когда-то можно было создавать продукт и для Китая, и для мира. Для ИИ это все менее возможно - нужно выбирать", - сказал один венчурный инвестор в Пекине.

От звезды ИИ-бума до глобального рынка

Manus стал прорывной звездой весеннего ИИ-бума в Китае. В марте спрос на доступ к сервису, называющий себя универсальным ИИ-агентом, был настолько велик, что коды доступа перепродавались за тысячи юаней на маркетплейсе Alibaba Xianyu. Государственный телеканал CCTV показал Manus в прайм-тайм, отметив его способность "выполнять задачу шаг за шагом, как настоящая команда людей".

Люди, знакомые с командой Manus, говорят, что она не была готова к внутреннему хайпу, поскольку изначально строила продукт для глобального рынка. Приложение работало на базе большой языковой модели Claude от американской Anthropic, что создавало проблемы с соответствием китайским требованиям. Команда наспех начала разработку второй версии на базе моделей Alibaba, одобренных в Китае. "Наши две технические команды начали тесно сотрудничать", - писали они в Weibo 11 марта.

В апреле состоялось соглашение под руководством Benchmark. Инвестиция в $75 млн оценила Butterfly Effect почти в $500 млн — гораздо больше, чем готовы были платить внутренние инвесторы, согласно PitchBook. Основатели Сяо Хун и Чжан Тао посетили Силиконовую долину и встретились с топ-менеджерами, в том числе CEO Microsoft Сатья Наделлой.

Критика Benchmark в Вашингтоне росла, поскольку соглашение считали первым испытанием новых ограничений на инвестиции в китайские ИИ, вступившие в силу в январе. Конкуренты, такие как Делиан Аспарухов из Founders Fund, называли партнеров Benchmark "активами Китая". "Есть несколько инвесторов, готовых испытать границы разъединения и посмотреть, могут ли они еще инвестировать, — сказал бывший высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности США. — Но сигнал очевиден: дверь закроется".

К середине июля команда Manus отказалась от планов запуска китайской версии продукта. Большинство сотрудников в Пекине были уволены, а в Сингапуре открыто более 20 новых вакансий. Основная команда тоже переедет туда.

Пользователи из Китая, пытающиеся зайти на сайт Manus, теперь видят сообщение: "Manus недоступен в вашем регионе".

В Manus говорят, что решение о переезде в Сингапур было бизнесовым и не было продиктовано Benchmark. Однако в китайских медиа приводят примеры подобных кейсов, в том числе инвестиции Benchmark в стартап HeyGen, покинувший Шэньчжэнь ради Лос-Анджелеса.

Основатели Manus публично почти не комментировали свое решение, но еще в прошлом году Сяо Хун объяснял, почему стремится создавать ИИ для иностранных рынков: "Готовность платить за софт за границей в пять раз выше, чем в Китае. И можно брать оплату в долларах. По текущему курсу это в 35 раз больше".

Автор:
Кейт Щеглова