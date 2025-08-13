Глава Rolls-Royce: Искусственный интеллект может сделать нас крупнейшей компанией Великобритании

План Rolls-Royce обеспечивать работу искусственного интеллекта (ИИ) с помощью своих ядерных реакторов может сделать компанию самой дорогой в Великобритании.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор Rolls-Royce Туфан Эргинбильгич в комментарии BBC.

Инжиниринговая компания подписала соглашения о поставках малых модульных реакторов (ММР) правительствам Великобритании и Чехии.

Известность искусственного интеллекта резко возросла с 2022 года, но эта технология потребляет много энергии, что вызывает практические и экологические беспокойства.

По словам Эргинбильгича, благодаря сделкам по ММР компания имеет "потенциал" стать самой дорогой в Великобритании, опередив крупнейшие фирмы на Лондонской фондовой бирже.

"В мире нет частной компании с имеющимися у нас ядерными возможностями. Если мы не станем мировым лидером на рынке, значит, мы сделали что-то неправильно", — сказал он.

С момента, когда Эргинбильгич возглавил компанию в январе 2023 года, ее акции выросли в цене в десять раз.

В то же время он отверг идею размещения акций Rolls-Royce в Нью-Йорке, как это сделал британский производитель чипов Arm, и как рассматривали Shell и AstraZeneca в поисках более высокой оценки.

И это, несмотря на то, что 50% акционеров и клиентов Rolls-Royce базируются в США.

"Этого нет в наших планах, — сказал Эргинбильгич, турецкий ветеран энергетической отрасли. — Я не соглашаюсь с мнением, что успех возможен только в США. Это неправда, и, надеюсь, мы уже это доказали".

Rolls-Royce уже поставляет реакторы для десятков атомных подлодок. Эргинбильгич подчеркнул, что компания имеет огромное преимущество на будущем рынке переноса этой технологии на сушу в формате ММР.

Малые модульные реакторы не только компактнее, но и строятся быстрее традиционных атомных станций, а их стоимость может снижаться с развертыванием производства.

По оценкам Эргинбильгича, к 2050 году в мире потребуется 400 ММР. Стоимость каждого может достигать $3 млрд (£2,2 млрд), что создает рынок более триллиона долларов, который Rolls-Royce планирует и рассчитывает возглавить.

Компания уже заключила соглашение на строительство шести ММР для Чехии и разрабатывает три для Великобритании.

Впрочем, у этой технологии пока нет подтвержденных работающих примеров. Эргинбильгич признал, что пока не может показать готовый ММР, но уверен в его будущем потенциале.

Есть также обеспокоенность использованием водных ресурсов для охлаждения дата-центров и ММР. В ответ компании Google, Microsoft и Meta уже подписали соглашения на закупку энергии от ММР у США, как только они станут доступными.

Хотя Rolls-Royce видит ММР ключом к своему будущему, ее крупнейший бизнес – это авиадвигатели.

Компания уже доминирует в поставках двигателей для широкофюзеляжных самолетов, таких как Boeing 787 и Airbus A350 и планирует выйти на рынок узкофюзеляжных самолетов, как Boeing 737 и Airbus A320. Этот рынок оценивают в $1,6 трлн — он в девять раз больше рынка широкофюзеляжных.

Rolls-Royce имеет незначительную долю на этом рынке, где господствуют мощные и успешные игроки, и где конкурент Pratt & Whitney потерял $8 млрд, пытаясь, но не сумев закрепиться.

Лидером рынка является CFM International – совместное предприятие американской GE Aerospace и французской Safran Aerospace Engines.

Опытные участники отрасли рассказали, что рыночные лидеры могут и будут снижать цены для авиакомпаний столько, сколько нужно, чтобы отразить попытки новых игроков нарушить их доминирование.

Впрочем, Эргинбильгич подчеркнул, что это не только самая большая бизнес-возможность для Rolls-Royce, но и "с точки зрения промышленной стратегии - самая большая возможность для экономического роста Великобритании".