Cisco выпустит ШИ-модель, основанную на 30-летнем опыте в сфере кибербезопасности

Компании по кибербезопасности используют небольшие ИИ-модели для защиты бизнеса. Cisco готовится запустить еще одну такую SLM (Small Language Model), продолжая свою Foundation-Sec-8B с 8 млрд параметров новой моделью с 17 млрд параметров. Она будет базироваться на 30 годах знаний о киберугрозах, собранных командой Cisco Talos.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Techzine.

Сегодня Cisco использует Foundation-Sec-8B в своих продуктах. Модель анализирует уведомления об угрозах, проверяет код на наличие уязвимостей и предлагает рабочие процессы, приоритетные в безопасности. Новая модель, пока не имеющая названия, более амбициозна: она должна не только проявлять угрозы, но и советовать шаги по их предотвращению.

На конференции Cisco Live Asia-Pacific в Мельбурне Раж Чопра, старший вице-президент и главный продуктовый директор по безопасности, анонсировал новую модель с 17 миллиардами параметров. Об этом первым сообщил The Register. Модель учится на данных об угрозах, итогах инцидентов и playbook красных команд, которые Cisco накопила в течение длительного времени. Чопра подчеркивает, что команда Talos предоставила для обучения 30 лет данных, что позволяет модели хорошо ориентироваться во всех аспектах угроз и методах защиты от них.

Выявление и советы

Новая модель, по словам Чопры, не является прямым продолжением Foundation-Sec-8B. Cisco стремится создать модель, которая одновременно представляет угрозы и советует, как их устранить. Для этого требуется комплексная модель. Запуск планируется "после Рождества".

По словам Чопры, Cisco работает над "целым рядом" новых моделей и ИИ-инициатив. Он отметил обновление SecureBERT, инструмента для специалистов по безопасности, вышедшего в конце октября. Cisco помогла разработчикам значительно улучшить производительность в новой версии.

Другими словами, компания одновременно делает несколько "целевых шагов" в направлении одной проблемы безопасности.

Еще в апреле стало известно, что Cisco имеет большие планы касательно собственных ИИ-моделей, разрабатываемым в рамках структуры Foundation AI, и это направление является приоритетным. Новое ИИ-направление Cisco носит преимущественно научный характер, а модели выпускаются как open-source для открытых исследований.

Cisco использует модели в своих продуктах и позиционирует свои инструменты как оптимальный способ для клиентов анализировать собственные данные.

Подход состоит в создании небольших ИИ-моделей на высококачественных данных, которые могут работать на относительно простом оборудовании.

Cisco не единственная компания, двигающаяся по этому пути – модель Cybertron от Trend Micro имеет 8 миллиардов параметров и огромный массив собственных данных о безопасности. Альтернатива – запускать большие ИИ-модели, например от OpenAI или Anthropic через API, но они не обучены высококачественным данным о безопасности, что уменьшает точность, не позволяет кастомизировать и проверять против обучающих данных и требует подключения к интернету.

В августе Delo.ua писало, что компания Cisco уверенно "серфит" на волне искусственного интеллекта и показывает именно те показатели, которых ожидала Уолл-стрит. Гигант сетевого оборудования завершил 2025 финансовый год результатами, преимущественно превысившими прогнозы, в значительной степени благодаря буму спроса на инфраструктуру для ИИ.