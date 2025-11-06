Apple планує платити Google $1 миллиард на рік за штучний інтелект для Siri

Компания Apple планирует платить около 1 миллиарда долларов в год за доступ к модели искусственного интеллекта Google. Эта модель из 1,2 триллиона параметров призвана стать основой для давно обещанной капитальной реконструкции голосового помощника Siri.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, после длительного периода оценки компании близки к заключению сделки. Apple полагается на технологии Google для обновления базовой архитектуры Siri, что позволит запустить новый набор функций уже в следующем году.

Модель Gemini от Google имеет 1,2 триллиона параметров – показатель, значительно превосходящий текущие собственные модели Apple и демонстрирующий высокий уровень сложности программного обеспечения ИИ.

Стратегия Apple

Ранее Apple рассматривала возможность сотрудничества с OpenAI (ChatGPT) и Anthropic (Claude), но после тестирования остановила свой выбор на Gemini от Google. Компания рассчитывает использовать эту технологию как временное решение, пока ее собственные внутренние модели не достигнут требуемой мощности.

Согласно договоренности, модель Google Gemini будет обрабатывать ключевые функции Siri, такие как суммирование и планирование, помогающие ассистенту синтезировать информацию и выполнять сложные задачи. Некоторые функции Siri продолжат работать на своих моделях Apple.

Как пишет Bloomberg, обновленный голосовой помощник, получивший кодовое название Linwood и запланированный на iOS 26.4, ожидается следующей весной.

Безопасность и инфраструктура

Критически важным аспектом сделки является безопасность данных. Модель Gemini будет функционировать на своих серверах Apple Private Cloud Compute. Это гарантирует, что данные пользователей будут полностью изолированы от инфраструктуры Google. Apple уже выделила аппаратное обеспечение для этих серверов ИИ.

Хотя сделка существенная, ожидается, что Apple не будет публично ее анонсировать, а будет рассматривать Google просто как поставщика технологий, работающего "за кулисами". Это будет отличать ее от давней сделки по браузеру Safari, которое сделало Google поисковой системой по умолчанию.

После обнародования информации акции обеих компаний ненадолго выросли до сессионных максимумов. Акции Apple выросли почти на 1% до $271,70, а акции Alphabet – на 3,2% до $286,42.

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.