Apple планує платити Google $1 мільярд на рік за штучний інтелект для Siri

Компанія Apple планує платити близько 1 мільярда доларів на рік за доступ до моделі штучного інтелекту Google. Ця модель з 1,2 трильйона параметрів покликана стати основою для давно обіцяної капітальної реконструкції голосового помічника Siri.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, після тривалого періоду оцінювання компанії близькі до укладення угоди. Apple покладається на технології Google для оновлення базової архітектури Siri, що дозволить запустити новий набір функцій вже наступного року.

Модель Gemini від Google має 1,2 трильйона параметрів — показник, що значно перевершує поточні власні моделі Apple і демонструє високий рівень складності програмного забезпечення ШІ.

Стратегія Apple

Раніше Apple розглядала можливість співпраці з OpenAI (ChatGPT) та Anthropic (Claude), але після тестування зупинила свій вибір на Gemini від Google. Компанія розраховує використовувати цю технологію як тимчасове рішення, поки її власні, внутрішні моделі не досягнуть необхідної потужності.

Згідно з домовленістю, модель Google Gemini оброблятиме ключові функції Siri, такі як підсумовування та планування, які допомагають асистенту синтезувати інформацію та виконувати складні завдання. Деякі функції Siri продовжать працювати на власних моделях Apple.

Як пише Bloomberg, оновлений голосовий помічник, який отримав кодову назву Linwood і запланований на iOS 26.4, очікується наступної весни.

Безпека та інфраструктура

Критично важливим аспектом угоди є безпека даних. Модель Gemini функціонуватиме на власних серверах Apple Private Cloud Compute. Це гарантує, що дані користувачів залишатимуться повністю ізольованими від інфраструктури Google. Apple вже виділила апаратне забезпечення для цих серверів ШІ.

Хоча угода є суттєвою, очікується, що Apple не буде публічно її анонсувати, а розглядатиме Google просто як постачальника технологій, що працює "за лаштунками". Це відрізнятиме її від давньої угоди щодо браузера Safari, яка зробила Google пошуковою системою за замовчуванням.

Після оприлюднення інформації акції обох компаній ненадовго зросли до сесійних максимумів. Акції Apple зросли майже на 1% до $271,70, а акції Alphabet — на 3,2% до $286,42.

Нагадаємо, Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.