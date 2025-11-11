Cisco випустить ШІ-модель, що базуватиметься на 30-річному досвіді у сфері кібербезпеки

Компанії з кібербезпеки використовують невеликі ШІ-моделі для захисту бізнесу. Cisco готується запустити ще одну таку SLM (Small Language Model), продовжуючи свою Foundation-Sec-8B із 8 мільярдами параметрів новою моделлю з 17 мільярдами параметрів. Вона базуватиметься на 30 роках знань про кіберзагрози, зібраних командою Cisco Talos.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Techzine.

На сьогодні Cisco використовує Foundation-Sec-8B у своїх продуктах. Модель аналізує сповіщення про загрози, перевіряє код на наявність вразливостей та пропонує робочі процеси, які пріоритетизують безпеку. Нова модель, яка поки що не має назви, є більш амбітною: вона повинна не лише виявляти загрози, а й радити кроки для їх запобігання.

На конференції Cisco Live Asia-Pacific у Мельбурні Раж Чопра, старший віцепрезидент і головний продуктовий директор з безпеки, анонсував нову модель із 17 мільярдами параметрів. Про це першим повідомив The Register. Модель навчається на даних про загрози, підсумках інцидентів та playbook червоних команд, які Cisco накопичила протягом тривалого часу. Чопра підкреслює, що команда Talos надала для навчання 30 років даних, що дозволяє моделі добре орієнтуватися у всіх аспектах загроз і методах захисту від них.

Виявлення та поради

Нова модель, за словами Чопри, не є прямим продовженням Foundation-Sec-8B. Cisco прагне створити модель, яка одночасно виявляє загрози та радить, як їх усунути. Для цього потрібна комплексна модель. Запуск планується "після Різдва".

За словами Чопри, Cisco працює над "цілою низкою" нових моделей та ШІ-ініціатив. Він зазначив оновлення SecureBERT, інструменту для фахівців з безпеки, яке вийшло наприкінці жовтня. Cisco допомогла розробникам значно покращити продуктивність у новій версії.

Іншими словами, компанія одночасно робить кілька "цільових кроків" у напрямку однієї проблеми безпеки.

Ще у квітні стало відомо, що Cisco має великі плани щодо власних ШІ-моделей, які розробляються в рамках структури Foundation AI, і цей напрямок наразі є пріоритетним. Новий ШІ-напрям Cisco має переважно науковий характер, а моделі випускаються як open-source для відкритих досліджень.

Cisco використовує моделі у власних продуктах і позиціонує свої інструменти як оптимальний спосіб для клієнтів аналізувати власні дані.

Підхід полягає у створенні невеликих ШІ-моделей на високоякісних даних, які можуть працювати на відносно простому обладнанні.

Cisco не єдина компанія, що рухається цим шляхом – модель Cybertron від Trend Micro має 8 мільярдів параметрів і величезний масив власних даних про безпеку. Альтернатива – запускати великі ШІ-моделі, наприклад від OpenAI чи Anthropic через API, але вони не навчені на високоякісних даних про безпеку, що зменшує точність, не дозволяє кастомізувати та перевіряти проти навчальних даних, і потребує підключення до інтернету.

У серпні Delo.ua писало, що компанія Cisco впевнено "серфить" на хвилі штучного інтелекту та показує саме ті показники, яких очікувала Волл-cтріт. Гігант мережевого обладнання завершив 2025 фінансовий рік результатами, що переважно перевищили прогнози, значною мірою завдяки буму попиту на інфраструктуру для ШІ.