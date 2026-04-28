Керівник Cisco в Україні Сергій Мартинчук залишає компанію після 18 років: що відомо

Керівник українського офісу Cisco Сергій Мартинчук оголосив про відхід з компанії після 18 років роботи. Своє рішення він пояснив бажанням перейти до нового професійного етапу.

Як пише Delo.ua, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Cisco Україна змінює керівника

"18 неймовірних років в Cisco... Прийшов час мого професійного повноліття і час для свідомого рішення рухатись далі та приймати нові виклики. Так, я йду з Cisco. Безліч разів я намагався сформулювати думки до цього посту. І кожного разу не вистачало слів, щоб передати всі емоції", - написав Мартинчук.

Мартинчук зазначив, що за роки роботи змінювалися ролі, країни, керівники та команди, однак незмінним залишалося відчуття причетності до глобальної місії компанії та усвідомлення її впливу на світ.

Окремо він відзначив останні роки, які стали водночас і серйозним викликом, і приводом для гордості. Попри війну, команда Cisco в Україні демонструвала результати, що перевищували очікування, а реалізовані проєкти отримали визнання не лише на локальному, а й на глобальному рівні.

Особливу увагу Мартинчук приділив команді, назвавши людей ключовою цінністю свого досвіду. Він підкреслив, що саме спільна робота та підтримка колег зробили цей період особливим.

Водночас він наголосив, що Cisco стала для нього значно більше, ніж просто місцем роботи - саме тут сформувалися його підходи до лідерства, відповідальності та власні цінності.

Мартинчук також подякував партнерам і клієнтам за співпрацю, можливість реалізовувати спільні проєкти та здобувати новий досвід.

Говорячи про майбутнє, він зазначив, що попереду новий етап, який обіцяє бути непростим, але цікавим. Водночас він відчуває готовність до змін, зростання та нових викликів, наголошуючи, що не прощається, а лише переходить до наступного розділу свого професійного життя.

Що відомо про Cisco

Cisco - американська транснаціональна компанія, що спеціалізується на цифрових комунікаційних технологіях. Вона розробляє та постачає мережеве й телекомунікаційне обладнання, програмне забезпечення, а також надає широкий спектр ІТ-послуг.

Компанію заснували у грудні 1984 року науковці Leonard Bosack та Sandy Lerner зі Stanford University.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Cisco припинила діяльність на ринках РФ і Білорусі.

У 2023 році компанія долучилася до підтримки української енергетичної інфраструктури: за сприяння Pentagon вона передала Ukrenergo спеціалізоване обладнання для протидії кібератакам.

Також Cisco брала участь у відновленні роботи Kyivstar після масштабної кібератаки, надаючи технічну допомогу оператору.

У серпні Delo.ua писало, що компанія Cisco впевнено "серфить" на хвилі штучного інтелекту та показує саме ті показники, яких очікувала Волл-cтріт. Гігант мережевого обладнання завершив 2025 фінансовий рік результатами, що переважно перевищили прогнози, значною мірою завдяки буму попиту на інфраструктуру для ШІ.