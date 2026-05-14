Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Cisco звільнить близько 4000 співробітників заради інвестицій у ШІ

Cisco
Cisco звільнить близько 4000 співробітників заради інвестицій у ШІ / Cisco

Американський технологічний гігант Cisco оголосив про скорочення близько 5% свого штату в межах масштабної реструктуризації. Компанія планує перенаправити вивільнені ресурси у сферу штучного інтелекту та інші перспективні напрямки на тлі стрімкого зростання замовлень від операторів дата-центрів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Попри новини про звільнення, акції компанії з Сан-Хосе підскочили на понад 16% під час подовжених торгів. Інвестори позитивно відреагували на суттєве підвищення річного прогнозу виручки та рекордний попит на мережеве обладнання для ШІ-інфраструктури.

ШІ-бум та фінансові показники

Генеральний директор Cisco Чак Роббінс наголосив, що в еру штучного інтелекту переможуть компанії, які здатні оперативно зміщувати інвестиції туди, де створюється найбільша вартість.

Головні цифри зі звіту компанії:

  • Рекордні замовлення: Cisco вже отримала замовлення на ШІ-інфраструктуру на суму $5,3 млрд і підвищила річний прогноз за цим напрямком з $5 млрд до $9 млрд.
  • Зростання в сегментах: замовлення на мережеві продукти в третьому кварталі зросли на понад 50%, а попит на комутатори для дата-центрів збільшився на 40%.
  • Масштаб скорочень: роботу втратять трохи менше ніж 4000 людей. Станом на липень минулого року в компанії працювало близько 86 200 осіб.
  • Виручка: дохід за третій квартал склав $15,84 млрд, що перевищило очікування аналітиків у $15,56 млрд.

Реструктуризація коштуватиме компанії до $1 млрд, проте керівництво очікує, що ці заходи дозволять Cisco стати ключовим постачальником обладнання для високошвидкісних мереж, необхідних для з'єднання великих систем штучного інтелекту.

Нагадаємо, керівник Cisco в Україні Сергій Мартинчук залишив компанію після 18 років роботи. Своє рішення він пояснив переходом до нового професійного етапу, що збіглося з глобальними змінами в стратегії та управлінській структурі вендора.

Автор:
Максим Кольц