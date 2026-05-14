Cisco звільнить близько 4000 співробітників заради інвестицій у ШІ

Американський технологічний гігант Cisco оголосив про скорочення близько 5% свого штату в межах масштабної реструктуризації. Компанія планує перенаправити вивільнені ресурси у сферу штучного інтелекту та інші перспективні напрямки на тлі стрімкого зростання замовлень від операторів дата-центрів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Попри новини про звільнення, акції компанії з Сан-Хосе підскочили на понад 16% під час подовжених торгів. Інвестори позитивно відреагували на суттєве підвищення річного прогнозу виручки та рекордний попит на мережеве обладнання для ШІ-інфраструктури.

ШІ-бум та фінансові показники

Генеральний директор Cisco Чак Роббінс наголосив, що в еру штучного інтелекту переможуть компанії, які здатні оперативно зміщувати інвестиції туди, де створюється найбільша вартість.

Головні цифри зі звіту компанії:

Рекордні замовлення: Cisco вже отримала замовлення на ШІ-інфраструктуру на суму $5,3 млрд і підвищила річний прогноз за цим напрямком з $5 млрд до $9 млрд.

Зростання в сегментах: замовлення на мережеві продукти в третьому кварталі зросли на понад 50%, а попит на комутатори для дата-центрів збільшився на 40%.

Масштаб скорочень: роботу втратять трохи менше ніж 4000 людей. Станом на липень минулого року в компанії працювало близько 86 200 осіб.

Виручка: дохід за третій квартал склав $15,84 млрд, що перевищило очікування аналітиків у $15,56 млрд.

Реструктуризація коштуватиме компанії до $1 млрд, проте керівництво очікує, що ці заходи дозволять Cisco стати ключовим постачальником обладнання для високошвидкісних мереж, необхідних для з'єднання великих систем штучного інтелекту.

Нагадаємо, керівник Cisco в Україні Сергій Мартинчук залишив компанію після 18 років роботи. Своє рішення він пояснив переходом до нового професійного етапу, що збіглося з глобальними змінами в стратегії та управлінській структурі вендора.