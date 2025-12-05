Запланована подія 2

Cloudflare снова не работает: как объясняют в компании перебои в работе сайтов и сервисов

ноутбук, компьютер, интернет
Cloudflare производит плановое техническое обслуживание, возможны перебои в работе сайтов. / Freepik

5 декабря некоторые крупные сайты и сервисы стали временно недоступны из-за сбоя в работе Cloudflare. Компания подтвердила проблему и сообщила, что уже работает над ее устранением.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

О сбое

Платформа DownDetector зафиксировала сбой в работе сети: по информации сервиса, в настоящее время значительное количество вебсайтов временно не работает или работает с перебоями. Это свидетельствует о проблемах доступности онлайн-сервисов для пользователей.

Скриншот: DownDetector

Что говорят в компании?

В компании знают о проблеме. В частности, сообщается, что сейчас в центре обработки данных DTW (Детройт) продолжается плановое техническое обслуживание, которое проводится 5 декабря 2025 года с 11:00 до 15:00 по киевскому времени. При работе трафик может перенаправляться на другие маршруты, из-за чего у пользователей в пострадавшем регионе возможно незначительное увеличение задержки.

Клиенты PNI/CNI, подключенные к этому дату, должны учитывать временную недоступность сетевых интерфейсов и ожидать перенаправления трафика на альтернативные маршруты. Обновления о состоянии работ будут предоставляться при необходимости, подчеркивают в компании.

Сбой Cloudflare 18 ноября

Напомним, 18 ноября сбой в сети Cloudflare на несколько часов вывел из строя тысячи сайтов в мире и Украине.

Во время сбоя пострадали гиганты искусственного интеллекта, в частности OpenAI, ChatGPT и Claude. Также проблемы возникли в социальной сети X (бывший Twitter), в популярных сервисах типа Spotify, Uber, Letterboxd и, что показательно, даже в некоторых сервисах самого Downdetector.

Сайт Delo.ua также имел проблемы во время предварительного сбоя.

Как работает Cloudflare

Cloudflare выполняет роль промежуточного звена между веб-сайтами и их посетителями. Сервис обеспечивает быструю загрузку страниц благодаря разветвленной сети серверов по всему миру, защищает ресурсы от кибератак и предлагает инструменты по повышению безопасности и стабильности работы сайтов. Поэтому когда трафик не может пройти через инфраструктуру Cloudflare, доступ к сайтам для пользователей фактически блокируется.

Основные возможности Cloudflare включают в себя:

  • Ускорение работы сайтов.   CDN-сеть кэширует статический контент на многочисленных серверах в разных странах, благодаря чему пользователи загружают страницы из ближайшей точки доступа, что значительно повышает скорость работы.
  • Поддержка безопасного подключения.   Сервис позволяет легко подключить SSL сертификаты и шифровать трафик между пользователем и сайтом.
  • Управление DNS.   Платформа предоставляет простой инструмент для настройки и контроля DNS-записей домена.
  • Мониторинг и анализ.   Cloudflare помогает отслеживать активность на сайте и блокировать подозрительные запросы или IP-адреса.
  • Защита от кибератак.   Cloudflare отсеивает вредоносный трафик, противодействует DDoS-атакам и скрывает настоящий IP-адрес сервера, делая ресурс менее уязвимым.

Именно поэтому Cloudflare стал критически важной составляющей интернет-инфраструктуры для множества сайтов по всему миру.

Автор:
Ольга Опенько