Cloudflare знову не працює: як пояснюють в компанії перебої у роботі сайтів та сервісів

5 грудня деякі великі сайти та сервіси стали тимчасово недоступними через збій у роботі Cloudflare. Компанія підтвердила проблему та повідомила, що вже працює над її усуненням.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Про збій

Платформа DownDetector зафіксувала збій у роботі мережі: за інформацією сервісу, наразі значна кількість вебсайтів тимчасово не функціонує або працює з перебоями. Це свідчить про проблеми у доступності онлайн-сервісів для користувачів.

Скриншот: DownDetector

Що кажуть в компанії?

В компанії знають про проблему. Зокрема повідомляється, що наразі у центрі обробки даних DTW (Детройт) триває планове технічне обслуговування, яке проводиться 5 грудня 2025 року з 11:00 до 15:00 за київським часом. Під час робіт трафік може перенаправлятися на інші маршрути, через що у користувачів у постраждалому регіоні можливе незначне збільшення затримки.

Клієнти PNI/CNI, підключені до цього дата-центру, мають враховувати тимчасову недоступність мережевих інтерфейсів і очікувати перенаправлення трафіку на альтернативні маршрути. Оновлення про стан робіт будуть надаватися за потреби, наголошують в компанії.

Збій Cloudflare 18 листопада

Нагадаємо, 18 листопада збій у мережі Cloudflare на кілька годин вивів з ладу тисячі сайтів у світі та в Україні.

Під час того збою постраждали гіганти штучного інтелекту, зокрема OpenAI, ChatGPT та Claude. Також проблеми виникли у соціальній мережі X (колишній Twitter), у популярних сервісах на кшталт Spotify, Uber, Letterboxd і, що показово, навіть у деяких сервісах самого Downdetector.

Сайт Delo.ua також мав проблеми під час попереднього збою.

Як працює Cloudflare

Cloudflare виконує роль проміжної ланки між вебсайтами та їхніми відвідувачами. Сервіс забезпечує швидке завантаження сторінок завдяки розгалуженій мережі серверів по всьому світу, захищає ресурси від кібератак і пропонує інструменти для підвищення безпеки та стабільності роботи сайтів. Тому, коли трафік не може пройти через інфраструктуру Cloudflare, доступ до сайтів для користувачів фактично блокується.

Основні можливості Cloudflare включають:

Прискорення роботи сайтів. CDN-мережа кешує статичний контент на численних серверах у різних країнах, завдяки чому користувачі завантажують сторінки з найближчої точки доступу, що значно підвищує швидкість роботи.

CDN-мережа кешує статичний контент на численних серверах у різних країнах, завдяки чому користувачі завантажують сторінки з найближчої точки доступу, що значно підвищує швидкість роботи. Підтримка безпечного з’єднання. Сервіс дозволяє легко підключити SSL-сертифікати та шифрувати трафік між користувачем і сайтом.

Сервіс дозволяє легко підключити SSL-сертифікати та шифрувати трафік між користувачем і сайтом. Керування DNS. Платформа надає простий інструментарій для налаштування та контролю DNS-записів домену.

Платформа надає простий інструментарій для налаштування та контролю DNS-записів домену. Моніторинг і аналітика. Cloudflare допомагає відстежувати активність на сайті й блокувати підозрілі запити чи IP-адреси.

Cloudflare допомагає відстежувати активність на сайті й блокувати підозрілі запити чи IP-адреси. Захист від кібератак. Cloudflare відсіює шкідливий трафік, протидіє DDoS-атакам і приховує справжню IP-адресу сервера, роблячи ресурс менш вразливим.

Саме тому Cloudflare став критично важливою складовою інтернет-інфраструктури для величезної кількості сайтів по всьому світу.