Для генераторов: Украина импортировала рекордное количество дизельного топлива в ноябре

На фоне отключения электроэнергии и работы генераторов в ноябре импорт дизельного горючего в Украину вырос на 23% до 700 000 тонн, что стало рекордным объемом с 2022 года. Поставки осуществляли 134 компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание enkorr.

Отмечается, что росту поставок привели к возобновлению работы порта Констанца и разблокированию порта Джурджулешт, но объемы поставок из Румынии все еще не вернулись к прежнему уровню.

Какие компании завезли больше всего ГП

Больше всего дизеля в ноябре импортировало ОККО –115 000 тонн. Это рекорд не просто для самого оператора, но и рынка. Основные поставки осуществлялись из Orlen (75 100 тонн), а также Unimot (10 000 тонн) и Vitaro Energy (15 000 тонн). Большинство объемов ГП доставлено по железной дороге через западную границу.

На втором месте завезенная сеть UPG 70 тыс. т дизельного горючего (в октябре – 60 тыс. т).

Оператор АО "Энерго Трейд " в ноябре увеличил импорт на 37% (61 тыс. т), но еще не достиг средних объемов III квартала (92,4 тыс. т). В основном, провал вызван уменьшением поставок из Словакии трубой, которые в ноябре заменили Румынией.

Объемы поставок дизельного горючего в ноябре увеличила также компания "Пэйд", импортировав рекордные для себя 60 000 тонн (+38% по отношению к октябрю).

Свой собственный рекорд побил и WOG – 39 000 тонн (+13% к октябрю). Как и у ОККО, основным поставщиком стал Orlen.

Рекордные для компании 38 000 дизелей импортировала в ноябре и компания "Д.Трейдинг" .

Постепенно, но уверенно продолжает движение вверх Западная топливно-энергетическая компания. С 18 тыс. т в августе объемы импорта дизельного горючего выросли до почти 42 тыс. т в ноябре.

Неплохой месяц выдался и для « Мартин Трейда», потому что компания показала второй результат за год – 27 тыс. т (лучше было только в августе – 29).

Заметим, что цены на нефть остаются низкими, а дизельное топливо в группе дешевеет после стремительного подорожания в ноябре. Но сети АЗС не спешат снижать цены на бензин и дизель в ожидании новых акцизов с 1 января. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua