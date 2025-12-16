Для генераторів: Україна імпортувала рекордну кількість дизельного пального у листопаді

На тлі відключення електроенергії і роботи генераторів у листопаді імпорт дизельного пального в Україну зріс на 23% до 700 000 тонн, що стало рекордним обсягом з 2022 року. Постачання здійснювали 134 компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання enkorr.

Зазначається, що зростанню поставок сприяли відновлення роботи порту Констанца й розблокування порту Джурджулешт, але обсяги постачань з Румунії все ще не повернулися до попереднього рівня.

Які компанії завезли найбільше ДП

Найбільше дизелю в листопаді імпортувала ОККО –115 000 тонн. Це рекорд не просто для самого оператора, а й для ринку. Основні постачання здійснювались з Orlen (75 100 тонн), а також від Unimot (10 000 тонн) і Vitaro Energy (15 000 тонн). Більшість обсягів ДП доставлено залізницею через західний кордон.

На другому місці мережа UPG, яка завезла 70 тис. т дизельного пального (у жовтні – 60 тис. т).

Оператор АТ Енерго Трейд» у листопаді збільшив імпорт на 37% (61 тис. т), але ще не досяг середніх обсягів III кварталу (92,4 тис. т). Здебільшого провал викликаний зменшенням постачань зі Словаччини трубою, які у листопаді замінили на Румунію.

Обсяги постачань дизельного пального у листопаді збільшила також компанія "Пейд", імпортувавши рекордні для себе 60 000 тонн (+38% щодо жовтня).

Свій власний рекорд побив і WOG – 39 000 тонн (+13% до жовтня). Як і в ОККО, основним постачальником став Orlen.

Рекордні для компанії 38 000 дизелю імпортувала у листопаді й компанія "Д.Трейдинг".

Поступово, але впевнено продовжує свій рух нагору Західна паливно-енергетична компанія. З 18 тис. т у серпні обсяги імпорту дизельного пального зросли до майже 42 тис. т у листопаді.

Непоганий місяць видався й для «Мартін Трейду», бо компанія показала другий результат за рік – 27 тис. т (краще було лише у серпні – 29).

Зауважимо, ціни на нафту залишаються низькими, а дизельне пальне в гурті дешевшає після стрімкого здорожчання у листопаді. Але мережі АЗС не поспішають знижувати ціни на бензин та дизель в очікуванні нових акцизів з 1 січня.