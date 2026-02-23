Днепр закупил трамваи "Татра-Юг" за кредитные средства Европейского инвестбанка (ФОТО)

Город Днепр закупил 5 трехсекционных трамваев модели K1T306 у местного производителя "Татра-Юг". Финансирование проекта осуществлено за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), направленных исключительно на обновление общественного транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Так выглядит айфон в мире трамваев - днепряне впервые за многие годы обсуждают не только войну, но и обновление общественного транспорта. Город приобрел современные трамваи, которые по дизайну отвечают самым современным трендам", - отметил он.

Мощности компании Татра-Юг расположены непосредственно в Днепре. Ранее аналогичные модели уже приступили к работе на маршрутах Киева и Одессы.

Днепр закупил новые трамваи.



Технические характеристики

Новые трамваи модели K1T306 отвечают современным техническим стандартам:

трехсекционный кузов имеет низкий уровень пола;

рассчитаны на одновременную перевозку 250 пассажиров;

оснащены режимом рекуперации энергии;

возможность автономного хода – до 3 километров.

Трамваи "Татра-Юг" будут курсировать на маршрутах Днепра.



Экономический аспект

Закупка техники украинского производства способствует поддержанию внутреннего рынка транспортного машиностроения. Производственный цикл привлекает десятки предприятий-подрядчиков, что обеспечивает стабильные налоговые поступления.

"Призываю всех мэров брать пример с этой закупки Днепра. Покупайте украинскую технику - это дает работу украинцам во всех регионах, поднимает экономику и дает средства на ВСУ", - подчеркнул Кисилевский.

Напомним, Киев продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. 1 декабря на столичные маршруты вышли новые трамваи и автобусы.