Дніпро закупив трамваї "Татра-Юг" за кредитні кошти Європейського інвестбанку (ФОТО)

трамвай
Дніпро закупив нові трамваї. Фото: .facebook.com/kysylevskyy

Місто Дніпро закупило 5 трисекційних трамваїв моделі K1T306 у місцевого виробника "Татра-Юг". Фінансування проєкту здійснено за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), спрямованих виключно на оновлення громадського транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Так виглядає айфон у світі трамваїв - дніпряни вперше за багато років обговорюють не тільки війну, а й оновлення громадського транспорту. Місто придбало сучасні трамваї, які за дизайном відповідають найсучаснішим трендам", — зазначив він.

Потужності компанії "Татра-Юг" розташовані безпосередньо у Дніпрі. Раніше аналогічні моделі вже розпочали роботу на маршрутах Києва та Одеси.

Фото 2 — Дніпро закупив трамваї "Татра-Юг" за кредитні кошти Європейського інвестбанку (ФОТО)
Дніпро закупив нові трамваї.

Технічні характеристики

Нові трамваї моделі K1T306 відповідають сучасним технічним стандартам:

  • трисекційний кузов має низький рівень підлоги; 
  • розраховані на одночасне перевезення 250 пасажирів; 
  • оснащені режимом рекуперації енергії; 
  • можливість автономного ходу — до 3 кілометрів.
Фото 3 — Дніпро закупив трамваї "Татра-Юг" за кредитні кошти Європейського інвестбанку (ФОТО)
Трамваї "Татра-Юг" курсуватимуть на маршрутах Дніпра.

Економічний аспект

Закупівля техніки українського виробництва сприяє підтримці внутрішнього ринку транспортного машинобудування. Виробничий цикл залучає десятки підприємств-підрядників, що забезпечує стабільні податкові надходження.

"Закликаю всіх мерів брати приклад з цієї закупівлі Дніпра. Купуйте українську техніку — це дає роботу українцям в усіх регіонах, піднімає економіку і дає кошти на ЗСУ", — наголосив Кисилевський.

Нагадаємо, Київ продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. 1 грудня на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси. 

Автор:
Тетяна Ковальчук