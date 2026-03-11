Доллар снова обновил исторический максимум: какой курс

Национальный банк Украины установил на 12 марта официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 43,98 грн за доллар.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

За день он вырос на 11 коп. и снова обновил исторический минимум.

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 10 марта 2026 – 43,8961 грн/$1.

В то же время курс евро немного снизился и составит 50,93 против 51,03, которые были ранее.