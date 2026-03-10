- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 10 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, в то же время евро подорожало на семнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.03.2026 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,90 грн (+17 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,54 грн (+17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,85 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,00/44,25
|Евро
|51,20/51,50
|Злотый
|11,95/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,55/44,15
|50,25/51,25
|Ощадбанк
|43,65/ 44,35
|50,55/51,40
|11,80/12,40
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|50,40/51,10
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,65/ 44,35
|50,55/51,40
|11,80/12,40
|Райффайзен
|43,80/ 44,20
|50,40/51,35
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .