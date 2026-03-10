Курс валют на 10 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, в то же время евро подорожало на семнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.03.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,90 грн (+17 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,54 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,85 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,00/44,25 Евро 51,20/51,50 Злотый 11,95/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,55/44,15 50,25/51,25 Ощадбанк 43,65/ 44,35 50,55/51,40 11,80/12,40 ПУМБ 43,60/ 44,20 50,40/51,10 11,80/12,40 Укргазбанк 43,65/ 44,35 50,55/51,40 11,80/12,40 Райффайзен 43,80/ 44,20 50,40/51,35

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .