Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 10 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валю, долар
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні знову зміцнився, водночас євро подорожчало на сімнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.03.2026 (вівторок).

Курс долара

  • 1 долар США – 43,90 грн (+17 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,54 грн (+17 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,85 грн (+6 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,00/44,25
Євро 51,20/51,50
Злотий 11,95/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 43,55/44,15 50,25/51,25
Ощадбанк 43,65/ 44,35 50,55 / 51,40 11,80 / 12,40
ПУМБ 43,60/ 44,20 50,40 / 51,10 11,80 / 12,40
Укргазбанк 43,65/ 44,35 50,55 / 51,40 11,80 / 12,40
Райффайзен 43,80/ 44,20 50,40 / 51,35

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.

Автор:
Світлана Манько