Долар знову оновив історичний максимум: який курс

Національний банк України встановив на 12 березня офіційний курс гривні щодо долара на рівні 43,98 грн за долар. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

За день він зріс на 11 коп. та знову оновив історичний мінімум. 

Попереднє рекордне значення було зафіксовано 10 березня 2026 року – 43,8961 грн/$1.

Водночас курс євро трохи знизився, і становитиме 50,93 проти 51,03, які були раніше.

Автор:
Тетяна Гойденко