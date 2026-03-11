Долар знову оновив історичний максимум: який курс

Національний банк України встановив на 12 березня офіційний курс гривні щодо долара на рівні 43,98 грн за долар.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

За день він зріс на 11 коп. та знову оновив історичний мінімум.

Попереднє рекордне значення було зафіксовано 10 березня 2026 року – 43,8961 грн/$1.

Водночас курс євро трохи знизився, і становитиме 50,93 проти 51,03, які були раніше.