Доходы топ-10 медкомпаний Украины выросли на 23%

Совокупный доход десяти ведущих компаний в сфере здравоохранения, вошедших в Индекс Опендатабота 2026 года, составил 17,91 млрд грн, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время, все компании-лидеры впервые продемонстрировали доходность, а девять из десяти смогли нарастить доходы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Опендатабот.

Тройка лидеров остается неизменной уже третий год. Первое место занимает медицинский центр "Добробут-поликлиника" с доходом 4,23 млрд грн, что составляет 24% от общего показателя десятки. За год компания увеличила выручку на 27% и получила наибольшую прибыль - 533,4 млн грн.

Второе место удерживает сеть лабораторий "Діла", которая нарастила доход на 30% - до 3,58 млрд грн, а прибыль выросла до 155,3 млн грн. В компании отмечают, что только за 2025 год в бюджет было уплачено более 593 млн. грн. налогов, а также направлены значительные средства на поддержку военных и гражданских.

Третью позицию занимает "Синево Украина" с доходом 3,27 млрд грн (+39%). Компания смогла перейти от убытков к прибыли, которая составила 216,9 млн грн. Вместе с "Синево Восток" сеть обеспечила 4,18 млрд грн дохода, или 23% от общего показателя рейтинга.

Четвертое место второй год подряд занимает Смартлаб с доходом 1,49 млрд грн (+28%). Пятую строчку занимает CSD LAB, которая нарастила выручку до 1,16 млрд грн (+35%), однако ее прибыль существенно сократилась.

Наибольшую динамику роста продемонстрировал новичок рейтинга - "Биофарма плазма", которая сразу заняла седьмое место. Доход компании вырос на 45% - до 891,6 млн грн, а прибыль - на 41%.

В то же время "Дом медицины" (бывший Odrex) опустился на восьмую позицию из-за сокращения дохода на 24%. Девятое место заняла компания "Неомед 2007" (сеть "Мать и ребенок"), которая существенно улучшила финансовые результаты, а десятку замыкает "Медикс-рей Интернешнл групп" (Lisod) с доходом 724,6 млн грн.

В этом году рейтинг покинула компания "Эскулаб" из-за отсутствия своевременно представленной финансовой отчетности.

В целом результаты Индекса свидетельствуют о возобновлении и росте частного медицинского сектора, несмотря на вызовы военного времени, с акцентом на инвестиции в технологии, расширение сетей и социальную ответственность бизнеса.

По данным Министерства здравоохранения (МОЗ) по состоянию на середину октября 2024 года почти 14 тысяч компаний имели право на медицинскую практику в Украине .